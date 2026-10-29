La transformación de las organizaciones exige conectar las decisiones sobre talento con los objetivos del negocio. Con esa premisa, Magneto 365 realizará la segunda edición del Innovation Summit 2.0, un encuentro presencial dirigido a líderes empresariales y responsables de gestión humana que buscan comprender las tendencias que están cambiando la forma de trabajar y explorar cómo llevar la innovación a la práctica.
La jornada contará con una agenda que combina conversaciones con líderes empresariales, análisis de los desafíos del talento y demostraciones de nuevas aplicaciones de inteligencia artificial para el sector HR Tech.
Líderes empresariales analizarán los desafíos del talento
La programación en Bogotá incluirá el conversatorio “Datos y desafíos que están redefiniendo el rol de RR. HH.”, con la participación de Fabián Mascaretti, vicepresidente de Employee Experience de Avianca; Claudia Delgado, Chief People Officer de Juan Valdez; Luisa Fernanda Elorza, gerente de Personas y Responsabilidad Social de Homecenter; y Diego Caicedo, CEO de Revolut en Colombia.
La conversación reunirá perspectivas de diferentes sectores para analizar cómo conectar la gestión del talento con la estrategia corporativa, fortalecer las capacidades internas y responder a las nuevas exigencias del negocio. La participación de Caicedo sumará una mirada complementaria desde los negocios emergentes, en particular sobre los desafíos de innovar y adaptarse en un sector financiero en transformación.
En palabras de Diego Caicedo, CEO de Revolut en Colombia:
“La innovación ocurre cuando la tecnología se traduce en nuevas capacidades para las personas y en mejores decisiones para el negocio. El reto de las organizaciones es preparar a sus equipos para aprender, adaptarse y crear valor a medida que cambian las necesidades del mercado”.
Esta perspectiva se conecta con uno de los ejes del encuentro: comprender cómo las decisiones sobre tecnología y talento pueden contribuir a la evolución de los modelos de negocio y a la preparación de las organizaciones frente a los cambios del mercado.
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Inteligencia artificial: de la tendencia a la aplicación empresarial
Uno de los espacios centrales de esta segunda edición será Innovation Lab 2.0, un escenario para conocer actualizaciones recientes de Magneto 365 y explorar nuevas posibilidades de la inteligencia artificial aplicadas al sector HR Tech.
A través de demostraciones, los asistentes podrán conocer herramientas y soluciones diseñadas para facilitar procesos, ampliar las capacidades de los equipos y mejorar la toma de decisiones en la gestión del talento.
La propuesta parte de una premisa: incorporar tecnología implica identificar qué desafíos se busca resolver y cómo las nuevas herramientas pueden integrarse a los procesos de las organizaciones. En ese sentido, la inteligencia artificial se abordará desde su aplicación práctica y su capacidad para habilitar nuevas formas de trabajo.
La agenda incluirá también la conferencia “Haz que suceda: el talento que aprende más rápido que el cambio”, a cargo de Luis Miguel Trujillo, quien abordará el aprendizaje y la capacidad de adaptación como elementos relevantes para responder a los cambios organizacionales.
Estos espacios conectarán la innovación tecnológica con los desafíos de las personas y los equipos, con énfasis en las capacidades que las organizaciones necesitan desarrollar para convertir nuevas herramientas en resultados concretos.
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Una conversación estratégica para los líderes de talento
El Innovation Summit 2.0 está dirigido a vicepresidentes y directores de Recursos Humanos, líderes de selección, responsables de cultura y desarrollo organizacional, así como a directivos interesados en comprender cómo la tecnología y la gestión del talento pueden contribuir a los objetivos estratégicos de sus compañías.
En su segunda edición, el encuentro integra experiencias empresariales, perspectivas de distintos sectores y demostraciones tecnológicas para ofrecer a los asistentes elementos que les permitan analizar sus propios desafíos y reconocer oportunidades de aplicación en sus organizaciones.
El evento será presencial, gratuito y con cupos limitados. Los interesados pueden consultar la información y solicitar su inscripción en la página oficial del Innovation Summit 2.0.
La jornada en Bogotá se realizará el 20 de noviembre. El encuentro también tendrá una edición en Medellín el 24 de noviembre, ampliando la conversación con líderes empresariales y de gestión humana de ambas ciudades.
Con esta segunda edición, Magneto 365 y Marble Headhunter buscan generar un espacio de intercambio entre quienes toman decisiones sobre el talento, la tecnología y el desarrollo organizacional, para analizar cómo convertir la innovación en capacidades que preparen a las empresas para los desafíos de 2027.