Colombianos pueden obtener residencia permanente en Panamá: estos son los requisitos y montos

Mudarse a otro país para buscar nuevas oportunidades laborales, establecer un negocio o construir un patrimonio es una decisión que exige algo más que comprar un tiquete y encontrar dónde vivir. Para los colombianos que contemplan establecerse en el exterior, conocer las alternativas migratorias, los requisitos legales y el dinero necesario puede marcar la diferencia entre un proyecto viable y una inversión que termine generando problemas.
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Panamá es uno de los destinos que ofrece una vía para obtener la residencia permanente mediante inversión, aunque no está al alcance de todos los presupuestos. El país modificó recientemente las condiciones de su programa para inversionistas calificados y estableció montos diferentes según el tipo de inmueble o la alternativa financiera elegida.
En septiembre de 2026, Panamá actualizó las reglas de su programa de residencia permanente para inversionistas calificados. La nueva normativa estableció una inversión mínima de US$300.000 para adquirir una propiedad nueva de primera venta y de US$500.000 para inmuebles de reventa. También incorporó condiciones específicas para otras modalidades de inversión.
La medida llega en un momento de crecimiento de este programa. Según el Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá (MICI), entre julio de 2025 y junio de 2026 se otorgaron 268 certificados de inversión por US$113,6 millones, frente a 193 certificados y más de US$90,1 millones en el periodo anterior.
En medio de ese panorama, Valor Development, desarrolladora inmobiliaria de origen colombiano que construye en Ciudad de Panamá desde 2012, advierte que los compradores deben analizar no solo el precio del inmueble, sino también las condiciones contractuales, la protección de sus recursos y las obligaciones tributarias que podrían adquirir en Colombia y Panamá.
«Acompañamos a inversionistas colombianos que compran en Panamá y vemos que las mejores decisiones no parten del precio, sino de preguntas como quién respalda el proyecto, cómo se protegen los pagos y qué obligaciones se adquieren en ambos países», afirmó Adelaida Restrepo, directora comercial para Colombia de Valor Development.
La recomendación cobra relevancia para quienes consideran adquirir una vivienda como vía para solicitar la residencia permanente, especialmente porque las condiciones cambian según el tipo de propiedad y la modalidad elegida.
¿Cuánto debe invertir un colombiano para obtener residencia permanente en Panamá?
De acuerdo con las condiciones del Decreto Ejecutivo 17 del 8 de septiembre de 2026, publicado en la Gaceta Oficial panameña, existen distintas alternativas para acceder a la categoría migratoria de inversionista calificado. Los montos deben verificarse de acuerdo con la modalidad escogida.
Comprar una vivienda nueva: US$300.000
Quienes adquieran un inmueble nuevo o no ocupado, transferido inicialmente por el promotor o desarrollador, deben acreditar una inversión mínima de US$300.000.
Esta opción puede interesar a quienes buscan comprar una propiedad directamente a una constructora. Sin embargo, antes de comprometer el dinero, Valor Development recomienda revisar la trayectoria de la empresa, comprobar cuáles proyectos ha entregado y verificar los permisos de construcción correspondientes.
Comprar una propiedad de reventa: US$500.000
Para los inmuebles que ya fueron comercializados, ocupados, arrendados o transferidos a un tercero no relacionado, el mínimo de inversión asciende a US$500.000.
Por eso, no basta con encontrar una propiedad cuyo precio parezca atractivo. El comprador debe confirmar que el inmueble cumple las condiciones de la normativa y que el valor de la inversión puede acreditarse ante las autoridades.
Invertir en el mercado de valores: US$500.000
El programa también contempla inversiones en instrumentos autorizados del mercado de valores panameño, con un mínimo de US$500.000 y condiciones específicas de elegibilidad y permanencia.
Esta alternativa requiere comprobar que los instrumentos escogidos cumplen las disposiciones del programa y que la inversión se mantiene durante el periodo exigido.
Constituir un depósito a plazo fijo
Otra posibilidad es constituir un depósito a plazo fijo por US$500.000 en el Banco Nacional de Panamá o en la Caja de Ahorros, entidades bancarias estatales. Para depósitos en bancos privados, el mínimo establecido es de US$750.000.
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Las cifras están expresadas en dólares estadounidenses. Antes de elegir una modalidad, es importante confirmar los requisitos documentales, las condiciones de permanencia y los costos asociados con cada alternativa.
Requisitos que debe cumplir el inversionista colombiano para la residencia en Panamá
El monto económico es solo una parte del trámite. Según la regulación vigente, los recursos deben ser propios, de origen lícito y trazables, además de proceder del exterior. La inversión puede realizarse a título personal o mediante una persona jurídica en la que el solicitante sea el beneficiario final.
El Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá debe certificar la inversión. Esa certificación se presenta ante el Servicio Nacional de Migración para continuar con la solicitud de residencia. La certificación tiene una vigencia de tres meses, de acuerdo con el análisis jurídico de EY sobre el decreto.
Quienes estén considerando comprar una propiedad sobre planos también deben revisar las garantías de la operación. La normativa establece condiciones particulares para las promesas de compraventa de inmuebles que todavía no estén construidos, segregados o inscritos, incluidos mecanismos para respaldar los pagos.
En este punto, Valor Development recomienda preguntar quién administra los recursos entregados, si existe un fideicomiso gestionado por una entidad autorizada y qué mecanismos protegen al comprador en caso de incumplimiento: «Un comprador informado exige estas respuestas, y un desarrollador serio debe poder darlas por escrito», señaló Restrepo.
La compañía también llama la atención sobre las expectativas de valorización. Que una propiedad esté en construcción no significa que su precio vaya a aumentar de manera garantizada: el resultado depende de las condiciones del mercado y de las características de cada proyecto.
¿La residencia permanente permite trabajar en Panamá?
Obtener la residencia por inversión no debe interpretarse como una autorización automática para ejercer cualquier actividad laboral. Quienes tengan previsto trabajar en Panamá deben verificar por separado las condiciones y permisos que les correspondan, de acuerdo con su situación migratoria y la legislación laboral vigente.
También conviene consultar a un abogado migratorio antes de realizar pagos o firmar contratos. Las condiciones del programa cambiaron recientemente y una decisión de inversión puede comprometer una suma importante de dinero durante varios años.
La compra de una propiedad en el exterior puede generar obligaciones tributarias en más de un país. En Colombia, la DIAN exige presentar la declaración de activos en el exterior a los contribuyentes obligados cuyos activos fuera del país superen el umbral legal aplicable. Para 2026, ese umbral corresponde a 2.000 UVT, equivalentes a $104,7 millones al 1 de enero del año, según las cifras incluidas en la información de referencia.
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En Panamá, los ingresos obtenidos por el arrendamiento de inmuebles pueden generar obligaciones tributarias. Por ello, quienes compren para alquilar deben calcular la rentabilidad considerando los impuestos, los gastos de administración y los costos de mantenimiento: «Por eso insistimos en que el inversionista hable con un asesor tributario antes de comprar, sobre todo si piensa alquilar», concluyó Restrepo.