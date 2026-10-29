En el marco del Congreso de la Federación Nacional de Productores de Carbón (Fenalcarbón), del cual Valora Analitik es media partner, el viceministro de Energía, Alex Cañas, señaló que el Gobierno trabaja en un mecanismo para enfrentar los riesgos de racionamiento y mitigar el impacto del fenómeno de El Niño.
Este es el documento de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) que está para comentarios sobre este proyecto.
Entre las medidas se encuentra un estatuto de abastecimiento que está en proceso de construcción y que tendría como finalidad establecer nuevos mecanismos para incorporar energía garantizada o en firme al sistema eléctrico. De esta manera, se buscaría reducir la brecha entre la oferta y la demanda de electricidad.
“Nosotros encontramos un sector energético con unas presiones muy grandes”, expresó el viceministro de Energía.
El mecanismo para introducir energía en Colombia
El funcionario también señaló que, debido a la falla que se presentó en la regasificadora de Cartagena, punto de entrada del gas importado a Colombia, el sistema tuvo que empezar a racionar este energético, particularmente para el sector industrial.
“La meta térmica es fundamental para preservar el agua de los embalses. Estamos trabajando en algunas modificaciones a la resolución que fijó esa meta, pero básicamente esa medida contribuye a guardar el agua de los embalses”, dijo.
Luego manifestó que, en el mercado internacional, los combustibles líquidos y otros insumos para las plantas térmicas han registrado fuertes aumentos de precios. Por ello, señaló que deben resolverse estas presiones financieras para que los generadores cuenten con los recursos necesarios para pagar los combustibles y otros energéticos requeridos para garantizar la generación eléctrica.
Cañas agregó que existen riesgos de racionamiento y que se están tomando medidas para contrarrestarlos. Señaló que los esfuerzos se concentran en preservar el agua de los embalses y garantizar la generación de las plantas térmicas para abastecer la demanda de electricidad.
Asimismo, indicó que la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) habilitó más de 200 megavatios de capacidad excedentaria en el sistema. “Aquí hay un riesgo, pero este Gobierno se está comprometiendo a tomar todas las medidas necesarias para evitar que eso suceda”, afirmó.
Por su parte, Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, manifestó que las plantas térmicas ya vienen acumulando deudas de entre $2,4 billones y $2,5 billones. Advirtió que, si en abril de 2027 no se presentan lluvias fuertes, el sistema eléctrico colombiano enfrentará dificultades.
“Operar los embalses por debajo del 30 % es imposible. El 80 % de los embalses que tiene Colombia son de poca regulación, es decir, no son capaces de guardar mucha agua. Solamente el 20 % son multipropósito o multianuales. El resto no tenemos más. Si no regresan las lluvias en abril, esto va a estar muy complicado y nos va a tocar tomar decisiones en otro sentido, sobre qué pasa si nos toca racionar o no”, agregó.
Castañeda advirtió que los precios de entre $500 y $600 por kilovatio hora en la bolsa de energía no remuneran los costos en que incurren las plantas térmicas para comprar combustibles e insumos destinados a la generación eléctrica.
Esta situación se presenta en medio de las dificultades para cumplir las metas de generación térmica, establecidas para reducir la presión sobre los embalses y preservar sus niveles de agua para la generación hidroeléctrica durante el fenómeno de El Niño.