Colombia se prepara para un nuevo episodio de El Niño que podría poner a prueba su capacidad para garantizar el suministro de electricidad. Ante este panorama, la energía solar gana importancia como una alternativa para diversificar las fuentes de generación eléctrica del país. Sin embargo, no basta con instalar paneles solares: también es necesario lograr que los proyectos puedan conectarse a las redes y entregar energía de manera oportuna.
Según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), existe una probabilidad superior al 90 % de que El Niño alcance una intensidad muy fuerte durante el último trimestre de 2026 y el primero de 2027. Además, la entidad elevó al 75 % la probabilidad de que este episodio sea el más intenso de los últimos 76 años.
El fenómeno aumenta la atención sobre la disponibilidad de agua, un recurso fundamental para la generación hidroeléctrica en Colombia. En este escenario, contar con otras fuentes de electricidad, como la solar, puede ayudar a diversificar el suministro y reducir la dependencia de una sola fuente de generación.
Instalar paneles no es suficiente: la energía debe llegar a donde se necesita.
“El recurso existe, la tecnología existe, las empresas instaladoras existen y los usuarios están interesados. El desafío es permitir que esos proyectos puedan entrar al sistema con la velocidad que la coyuntura energética requiere”, señala Miguel Hernández Borrero, presidente de Acosol.
Uno de los principales desafíos está en agilizar los procesos para conectar los proyectos solares a las redes eléctricas y contar con la infraestructura necesaria para aprovechar la energía que producen.
“Para que la energía solar pueda aportar de manera efectiva a la seguridad energética, también se requiere avanzar en los procesos de conexión, la capacidad de las redes y la gestión de la energía producida”, explica Carlos Yepes, director de ExpoSolar Colombia.
“El reto ya no es solamente incorporar más capacidad solar. También necesitamos hablar de almacenamiento, eficiencia, infraestructura e innovación y de cómo estas soluciones pueden responder a las necesidades reales de hogares, empresas e industrias”, señala Lilián Conde, jefe de proyecto de Corferias.
En este contexto, ExpoSolar Colombia 2026 reunirá del 28 al 30 de octubre en Corferias, Bogotá, a empresas y expertos que trabajan en el desarrollo de estas soluciones. Su X Congreso Internacional abordará, entre otros temas, las baterías para almacenar electricidad y las minigranjas solares, alternativas que cobran relevancia a medida que crece la participación de las energías renovables.
La llegada de un nuevo episodio de El Niño pone sobre la mesa un reto para Colombia: aprovechar el potencial del sol no solo para producir más electricidad, sino para conseguir que esa energía pueda utilizarse de manera oportuna y contribuir a un suministro eléctrico más confiable.
Sobre ExpoSolar Colombia 2026
ExpoSolar Colombia 2026 celebra 10 años consolidándose como el hub de los negocios de la Energía Solar para Latinoamérica y el Caribe. Del 28 al 30 de octubre en Corferias, reunirá a empresas, profesionales, tomadores de decisión y actores clave de diferentes sectores, interesados en soluciones de energía solar, eficiencia energética, almacenamiento energético e innovación.
Regístrese y haga parte del encuentro a través del siguiente link: https://www.feriaexposolar.com/