Lulo Bank cambia sus tasas de rentabilidad en bolsillos: Esto ganarán los usuarios con sus ahorros

Lulo Bank actualizó las tasas de rentabilidad de sus Bolsillos, una herramienta de su cuenta digital que permite separar dinero de acuerdo con diferentes objetivos de ahorro. Los nuevos rendimientos comenzaron a regir el 10 de septiembre de 2026 y alcanzan hasta el 10 % efectivo anual (E.A.) para los clientes de Lulo PRO.
La actualización contempla cambios tanto en los Bolsillos Flex como en los Bolsillos Programados, con incrementos en las tasas ofrecidas según el tipo de cliente y el plazo elegido.
Así quedaron las nuevas tasas de los Bolsillos de Lulo Bank
En los Bolsillos Flex, la rentabilidad para los clientes Lulo pasó de 7,50 % a 9,50 % E.A., lo que representa un aumento de 2 puntos porcentuales. Para los usuarios Lulo PRO, la tasa pasó de 9,25 % a 10 % E.A., equivalente a un incremento de 0,75 puntos porcentuales.
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Los Bolsillos Programados también tuvieron modificaciones. Para los clientes Lulo que elijan un plazo de 60 días, la tasa aumentó de 8 % a 9,50 % E.A., mientras que para el plazo de 90 días pasó de 8,50 % a 9,50 % E.A.
En el caso de los usuarios Lulo PRO, la rentabilidad para los Bolsillos Programados de 60 días subió de 9,50 % a 10 % E.A. Para los de 90 días, la tasa pasó de 9,75 % a 10 % E.A.
“Subimos las tasas porque cada vez más colombianos buscan herramientas que les permitan organizar su plata y, al mismo tiempo, hacerla crecer. Con esta actualización queremos que nuestros clientes encuentren en los Bolsillos una alternativa sencilla, flexible y competitiva para alcanzar sus metas de ahorro”, afirmó Ignacio Giraldo, CEO de Lulo Bank.
El directivo agregó que el aumento de las tasas responde al mayor interés de los usuarios por ahorrar y destacó que una mayor competencia puede traducirse en nuevas propuestas para los clientes del sistema financiero.
¿Cómo funcionan los Bolsillos de Lulo Bank?
Los Bolsillos Flex no exigen un saldo inicial y cada cliente puede mantener hasta 10 de estos productos activos de manera simultánea. La rentabilidad se calcula con base en el saldo promedio registrado durante el mes anterior y los rendimientos se pagan durante los primeros días de cada mes.
En cuanto a los Bolsillos Programados, los usuarios pueden tener hasta 5 activos al mismo tiempo y seleccionar plazos de 60 o 90 días. Esta modalidad está diseñada para quienes buscan mantener el dinero separado durante un periodo determinado.
El dinero puede retirarse antes de que termine el plazo establecido. Sin embargo, en ese escenario el cliente pierde la tasa especial del Bolsillo Programado y recibe la rentabilidad correspondiente a la cuenta Lulo.