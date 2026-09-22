Gobierno De La Espriella propone ampliar plazos para implementar finanzas abiertas en Colombia

Una de las discusiones más relevantes actualmente en todo el sistema financiero tiene que ver con la implementación de las finanzas abiertas, un cambio que será significativo en la relación de las personas con sus bancos y fintechs, entre otros actores.
En medio de su avance normativo, el Gobierno de Abelardo de La Espriella propuso ampliar en seis meses los plazos previstos para la implementación del sistema obligatorio de finanzas abiertas y del esquema de portabilidad financiera en Colombia.
Lo anterior, de acuerdo con un proyecto de decreto elaborado por la Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera (URF).
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La propuesta modifica los plazos que fueron establecidos en los decretos 368 de abril y 977 de agosto de 2026, con los que se creó el nuevo esquema obligatorio de finanzas abiertas y se incorporó la portabilidad financiera como uno de sus casos de uso.
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Estos son los nuevos plazos que propone el Gobierno
En abril de este año, se estableció originalmente un plazo de seis meses para que la SuperFinanciera publicara el cronograma de trabajo para la expedición de los estándares del sistema. Ese término vence en octubre de 2026.
Además, la Superintendencia tenía 12 meses para poner en funcionamiento el Directorio de Participantes y definir los indicadores de seguimiento, plazos que vencen en abril de 2027.
Con el proyecto recién publicado, esos tiempos pasarían a 12 meses para publicar el cronograma, 18 meses para poner en funcionamiento el Directorio de Participantes y 18 meses para definir los indicadores.
Para la portabilidad financiera, el plazo para que el regulador publique los estándares y determine la información que deberán reportar las entidades pasaría de 24 a 30 meses.
La memoria justificativa precisa que la propuesta busca una ampliación diferenciada de seis meses frente a los plazos establecidos inicialmente.
¿Qué son las finanzas abiertas?
En términos sencillos, las finanzas abiertas buscan que un consumidor pueda autorizar el intercambio de sus datos financieros entre entidades, para que puedan ser utilizados para ofrecer productos y servicios como crédito, ahorro, seguros, inversiones y pagos.
La normativa estableció que ese intercambio debe realizarse bajo estándares comunes, mediante interfaces de programación de aplicaciones (API) y con autorización previa del titular de los datos.
El proyecto señala que la ampliación no pretende eliminar ni aplazar el sistema de finanzas abiertas, sino darle más tiempo a la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) y a la industria para definir sus componentes técnicos y regulatorios de manera coordinada.
¿Qué cambia para los usuarios con las finanzas abiertas?
La nueva regulación permite que, con autorización previa, expresa e informada del titular, se compartan datos financieros estandarizados entre los participantes del sistema.
Esto busca facilitar que una persona o empresa pueda utilizar su información financiera para acceder a productos de diferentes entidades, en lugar de que sus datos permanezcan únicamente en la institución con la que tiene actualmente una relación.
Uno de los desarrollos vinculados a este esquema es la portabilidad financiera, que permite al consumidor solicitar el traslado de determinados productos financieros a otra entidad, junto con la información necesaria para que la nueva institución estudie la solicitud.
El proyecto de decreto sostiene que ampliar los plazos permitirá evitar reprocesos regulatorios y tecnológicos y reducir cargas de adecuación innecesarias para las entidades participantes.
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