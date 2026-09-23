Las acciones que recomiendan los analistas para invertir en Colombia en los próximos días

Una nueva edición de la Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo revela cuáles son las acciones más atractivas para invertir en el mercado colombiano.
La medición consulta a los analistas sobre los tres títulos que consideran más atractivos entre los que componen el índice MSCI Colcap.
En septiembre, la acción ordinaria de Ecopetrol encabezó el listado al ser elegida por el 60 % de los consultados.
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En segundo lugar se ubicó la acción ordinaria de Mineros, seleccionada por el 37,5 % de los analistas, mientras que el tercer puesto fue para la acción preferencial de Cibest, con un 30 % de las preferencias.
Factores clave en las decisiones de inversión
En la cuarta posición se situaron las acciones preferenciales de Grupo Argos y Grupo Sura, con un 22,5 % de selección cada una.
El informe destaca que durante este mes se observó un mayor interés por los títulos del sector petrolero, energético y de consumo en comparación con el mes anterior, al tiempo que disminuyó la preferencia por los sectores financiero, de holdings y de construcción.
Aparte del atractivo bursátil, el estudio contempla los principales determinantes macroeconómicos a la hora de invertir. En ese contexto, la política fiscal se posicionó como el factor más relevante, al ser elegida por el 64,2 % de los encuestados (frente al 56 % registrado el mes previo).
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Le siguieron la política monetaria, con un 10,7 % (por debajo del 20 % de la edición anterior), las condiciones sociopolíticas, con otro 10,7 % (frente al 8 % previo), los factores externos, con el 7,3 %, y el crecimiento económico, con el 7,1 %.