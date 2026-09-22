 Nequi pone freno a transacciones estafa: Aplicación tiene herramienta para evitar perder plata

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Nequi pone freno a transacciones estafa: Aplicación tiene herramienta para evitar perder plata

Nequi tiene una opción que muchos desconocen y que funciona para confirmar si una transacción fue efectuada.

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Nequi se prepara para separarse de Bancolombia
Nequi y el botón para evitar estafas. Foto: Nequi

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Nequi es una de las plataformas digitales utilizadas por millones de colombianos para realizar transferencias, recibir dinero y efectuar diferentes operaciones financieras desde el celular. Debido a la frecuencia con la que se utiliza este servicio, también han surgido modalidades de fraude relacionadas con comprobantes de pago falsos.

Ante esta situación, los usuarios pueden recurrir a una función integrada en la aplicación que permite comprobar si una transacción efectivamente fue registrada. Esta alternativa resulta especialmente útil para quienes venden productos o prestan servicios y necesitan confirmar que el dinero fue enviado antes de entregar un artículo o completar una operación.

A la mano a Nequi
Nequi. Foto: App de Nequi

¿Cómo comprobar si un pago de Nequi es verdadero?

La herramienta de verificación está disponible desde la pantalla de ingreso de la aplicación. Para acceder a ella, el usuario debe ubicar, en la parte superior derecha, el botón identificado con el símbolo de pesos ($).

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Al seleccionarlo, se despliega la opción “Comprobar pago”, que permite revisar la autenticidad de un comprobante. El procedimiento consiste en escanear el código QR que aparece en el comprobante de la transacción y esperar a que Nequi realice la validación.

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Este proceso permite contrastar la información asociada con la operación y determinar si el comprobante corresponde a un pago registrado en la plataforma.

Oficinas de Nequi en Medellín, Colombia. Foto: Pablo Vega / Valora Analitik.
Oficinas de Nequi en Medellín, Colombia. Foto: Pablo Vega / Valora Analitik.

¿Qué información muestra Nequi al verificar el comprobante?

Una vez realizada la comprobación, la aplicación presenta los datos relacionados con la transacción. Entre la información que puede consultarse se encuentran el valor del pago, la fecha y la hora en que fue registrado, el destinatario y la referencia de la operación.

La referencia corresponde al número de identificación de la transacción y sirve como uno de los datos para verificar que el movimiento está asociado con una operación registrada.

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