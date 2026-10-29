Carlos Andrés Echeverri será el nuevo presidente de Bancoomeva; llega desde Banco de Occidente

Un nuevo movimiento verá el sistema bancario de Colombia, con el relevo de presidente que tendrá Bancoomeva, parte del Grupo Empresarial Cooperativo Coomeva.
La entidad financiera dio a conocer que su Junta Directiva designó a Carlos Andrés Echeverri como su nuevo líder y representante legal principal, cargo que asumirá desde el primero de diciembre de este año.
Para oficializar el nombramiento del nuevo presidente de Bancoomeva, se deberá cumplir algunos trámites legales, como es la posesión ante la Superintendencia Financiera de Colombia.
Echeverri llega a reemplazar a Marco Antonio Rizo, quien hizo parte del Grupo Empresarial Coomeva desde 1999 ocupando diversas posiciones. Fue su presidente desde el año 2022.
Al revelarse este cambio en la cúpula del banco, la Junta Directiva expresó su agradecimiento a Rizo “por su compromiso, liderazgo y contribución al desarrollo de Bancoomeva durante su gestión”.
Se destacó especialmente su impulso a la transformación digital, la innovación y la evolución de las capacidades del banco “para responder a los desafíos de un entorno financiero cada vez más dinámico y competitivo”.
¿Quién es el nuevo presidente de Bancoomeva?
Carlos Andrés Echeverri cuenta con 26 años de experiencia en el sector financiero. Su posición más reciente fue como vicepresidente Comercial de Empresas de Banco de Occidente, cargo al que llegó a finales de 2025.
Es ingeniero industrial de la Universidad Nacional de Colombia y cuenta con un MBA en la University of West Georgia.
En materia laboral, tiene experiencia en el sector financiero de diversos países y se ha destacado en mercados internacionales como Estados Unidos, Panamá, Barbados, Perú y Colombia. Es especialista en gestión de riesgos, análisis crediticio, planificación empresarial y desarrollo de negocios.
Ha sido gerente general de Banco de Occidente (Panamá) S.A. y de Occidental Bank Barbados. También ha trabajado como country manager del Grupo Bancolombia en Perú.
Por su parte, Banco de Occidente brindó su agradecimiento a Echeverry “por sus más de 11 años de labores en Banco de Occidente y Banco de Occidente Panamá, por sus importantes aportes al crecimiento y sostenibilidad de los negocios de ambas compañías”, y le deseó “los mejores deseos en sus próximos retos”.
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