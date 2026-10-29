Dólar en Colombia termina jornada al alza a la espera de decisión de tasas del BanRep

El dólar en Colombia finalizó sesiones este 29 de octubre en los $3.169, lo que representa un repunte de $6 frente al cierre de la sesión pasada.
Durante la jornada, la moneda estadounidense alcanzó un precio mínimo de $3.157 mientras que el máximo llegó hasta los $3.183.
Con esto, el precio promedio del dólar en Colombia fue de $3.167, lo que representa un incremento de $5 al compararse con la tasa representativa del mercado publicada por la Superintendencia Financiera.
Del lado local, la tasa de cambio estuvo fuertemente condicionada por lo que hará el Gobierno, de manera definitiva, con la ley de rescate y si habrá o no modificaciones sobre la estructura de impuestos que se recauda en el país.
Lo que movió al dólar en Colombia
Adicionalmente, el mercado está a la expectativa de lo que sea la decisión de tasas de interés de la Junta del Banco de la República, que se llevará a cabo este viernes y sobre la que se conocerán las decisiones después de las 1:00 de la tarde.
Las recientes encuestas dan por descontada una nueva subida, del orden de los 25 puntos, mientras la inflación a octubre habría mantenido su tendencia al alza.
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Del lado internacional, el dólar en Colombia sopesa el anuncio de Christine Lagarde quien, tras meses de especulaciones, dejará la presidencia del Banco Central Europeo desde febrero del 2027.
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