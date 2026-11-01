Gobierno levanta limitación de gas natural en Colombia tras superar contingencia en Cartagena

El Ministerio de Minas y Energía anunció el levantamiento de la limitación programada de gas natural en Colombia, luego de superar la contingencia técnica que afectó temporalmente la capacidad de regasificación de la terminal SPEC LNG, ubicada en Cartagena.
La decisión se hizo efectiva desde las 11:59 p. m. del sábado 31 de octubre de 2026, mediante la Resolución 40596 de 2026, expedida por la cartera de Minas y Energía.
Según informó el Gobierno Nacional, los trabajos correctivos finalizaron antes de lo previsto, lo que permitió recuperar la capacidad operativa de la terminal y restablecer las condiciones ordinarias de funcionamiento del mercado de gas natural.
La contingencia había obligado a implementar medidas extraordinarias para administrar el suministro del energético, mientras se adelantaban las intervenciones necesarias para solucionar las dificultades técnicas en la infraestructura.
Levantamiento de la limitación de gas natural: ¿qué cambia?
Con la decisión del Ministerio de Minas y Energía, concluyen las medidas extraordinarias que se habían establecido para atender la contingencia y se retoman las reglas habituales de abastecimiento y comercialización de gas natural.
Esto significa que el mercado podrá volver a operar bajo sus condiciones ordinarias, luego de la recuperación de la capacidad de regasificación de la terminal SPEC LNG.
La cartera energética explicó que, durante el periodo de limitación, trabajó conjuntamente con los diferentes agentes del sector para monitorear las condiciones de suministro y transporte del combustible.
Estas labores permitieron coordinar las acciones necesarias para mantener la disponibilidad del energético y garantizar la atención de los consumidores prioritarios.
En particular, el Gobierno aseguró que durante la contingencia estuvo garantizado el abastecimiento de la demanda esencial, que comprende hogares, hospitales, colegios y otros usuarios que requieren continuidad en el suministro.
Ministerio de Minas mantendrá vigilancia sobre el abastecimiento
Aunque la situación técnica fue superada y se levantaron las restricciones programadas, el Ministerio de Minas y Energía anunció que continuará haciendo seguimiento a las condiciones de abastecimiento de gas natural en el país.
El objetivo será preservar la continuidad y confiabilidad del servicio, así como supervisar las condiciones de operación del sistema después de la contingencia registrada en Cartagena.
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La recuperación anticipada de SPEC LNG permite cerrar el episodio de limitación y restablecer las condiciones ordinarias del mercado, sin que sea necesario mantener las medidas excepcionales que se adoptaron durante la emergencia técnica.
De esta manera, desde este domingo 1 de noviembre, el abastecimiento y la comercialización de gas natural vuelven a regirse por las condiciones habituales, de acuerdo con lo establecido en la resolución expedida por el Ministerio.
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