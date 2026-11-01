A partir de hoy 1 de noviembre de 2026, DAVIbank completa su integración con Davivienda y aclara todo lo que deben tener en cuenta los usuarios.
Esta decisión está relacionada con la cesión parcial de activos, pasivos y contratos de DAVIbank a favor de Davivienda, operación que se perfeccionó el 1 de noviembre y que marca una nueva etapa en la integración de ambas entidades.
Según informó Davivienda, la operación permitirá aumentar su escala dentro del sistema financiero colombiano, fortalecer su posición competitiva y avanzar en la captura progresiva de sinergias operativas.
Lo que viene para DAVIbank
Uno de los principales aspectos de este proceso está relacionado con la continuidad de los servicios para quienes tenían productos financieros en DAVIbank.
Davivienda explicó que los clientes provenientes de DAVIbank no tendrán que realizar cambios en sus productos, claves o canales digitales, por lo que podrán continuar utilizando las aplicaciones móviles y plataformas web que empleaban habitualmente.
La entidad también confirmó que, desde hoy, 1 de noviembre, contará tanto con su propia red de atención como con la red de DAVIbank, lo que permitirá a los usuarios seguir realizando operaciones en las oficinas y cajeros automáticos de ambas entidades.
Estas condiciones también aplicarán para los clientes actuales de Davivienda, quienes mantendrán el acceso a sus productos y servicios sin modificaciones derivadas de la integración.
Davivienda supera los $194 billones en activos tras la integración
Con la incorporación de las operaciones de DAVIbank, Davivienda alcanza más de $194 billones en activos en Colombia, lo que representa un crecimiento aproximado del 21 % y una participación de mercado cercana al 16 %.
Por su parte, la cartera bruta supera los $151 billones, con un aumento cercano al 21 % y una participación del 18,7 % en el mercado colombiano.
Adicionalmente, el patrimonio de la entidad se ubica alrededor de $15,7 billones, cifras que consolidan a Davivienda como el segundo jugador del mercado bancario nacional.
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Estos indicadores corresponden a información financiera con corte a agosto de 2026, bajo el estándar contable local, según precisó el banco.
Con esta operación, Davivienda inicia una etapa de integración enfocada en aprovechar las redes y capacidades de ambas entidades, mientras Lambda Bank conservará su licencia de establecimiento de crédito hasta que la Superintendencia Financiera se pronuncie sobre su cancelación.
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