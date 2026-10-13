Revelan fecha en que se integrarán Davivienda y DAVibank (Scotiabank Colpatria): ya inició cesión de activos

Una de las transacciones más relevantes del sistema financiero en los últimos años en Colombia está a punto de finalizar, con el cierre de la integración entre DAVIbank, que recoge las antiguas operaciones de Scotiabank en Colombia, Panamá y Costa Rica, junto con Davivienda.
Esta transacción, que comenzó a en los primeros meses de 2025, como lo anticipó Valora Analitik, ha llevado a una transformación de la tradicional casita roja, la consolidación de un holding que agrupe estos negocios (Davivienda Group) y el desarrollo de nuevos productos.
Este conglomerado financiero anunció este martes que las juntas directivas de sus subordinadas, Banco Davivienda y Banco DAVIbank, aprobaron la suscripción de contrato de cesión parcial de activos y contratos.
En virtud de este contrato, se transferirán a Davivienda todos los activos, pasivos y relacionados con el negocio financiero y bancario de DAVIbank.
De acuerdo con el holding, el valor neto estimado de los activos, pasivos y contratos cedidos corresponde a la suma aproximada de $2,18 billones, que incluyen activos por más de $38,3 billones. Junto a esto, se reveló que la integración de las operaciones de DAVIBank en Colombia con el Banco Davivienda será el próximo primero de noviembre.
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Otros detalles de la operación
Vale recordar que, según se contó en su momento, el negocio cobijó la adquisición del segmento de clientes persona natural de Scotiabank en Colombia, Costa Rica y Panamá, a cambio de una participación de 20 % en el banco de la casita roja y representación en su Junta Directiva.
En un diálogo previo con Valora Analitik, Javier Suárez, presidente de Davivienda Group, indicó que al finalizar el proceso, “vamos a tener las operaciones en Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia y también en una operación que tenemos en Miami” lo que sumará cerca de 23 millones de clientes “que hemos venido acumulando a lo largo del tiempo”.
En términos de cartera de la entidad combinada, “va a ser alrededor de US$60.000 millones, eso son más de $200 billones de cartera que va a tener el banco, lo cual lo deja, excluyendo los bancos brasileros, entre los 10 bancos más grandes de América Latina”.
Como parte del cierre de la cesión de activos y de la integración de las entidades bancarias, Davivienda hará un pago en especie a favor de DAVIbank consistente en acciones de las cuales Davivienda es titular en Holding Davivienda Internacional (Panamá).
Este pago está estimado en el 22 % del capital suscrito y pagado de HDI, subholding que consolida las operaciones de Davivienda en Centroamérica.
De igual manera, se informó que, con el fin de determinar el valor de los activos, pasivos y contratos cedidos, se realizó una valoración de los activos, pasivos, contratos y litigios cedidos y de las acciones acordadas como contraprestación por parte de la firma PricewaterhouseCoopers (PwC), valoradores independientes, mediante metodologías de reconocido valor técnico.