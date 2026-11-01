Drummond Energy es la única compañía que ha mantenido contratos de exploración y producción diseñados específicamente para yacimientos no convencionales (fracking) en Colombia. Así lo aseguró Alberto García, presidente de la organización, en el marco del Congreso de la Federación Colombiana del Carbón (Fenalcarbón), quien explicó que la empresa cuenta con cuatro contratos de este tipo y que lleva 20 años estudiando la cuenca Cesar-Ranchería.
El directivo señaló que Colombia comenzó a desarrollar el marco regulatorio para la exploración y explotación de yacimientos no convencionales en 2013, pero que, después de 13 años, todavía no ha iniciado el desarrollo de estos recursos.
García afirmó que el país cuenta con una regulación suficiente para implementar la técnica del fracking y mencionó la minuta de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para los contratos de exploración y producción de no convencionales, el reglamento técnico expedido por el Ministerio de Minas y Energía y los términos de referencia para las licencias ambientales de estos yacimientos.
Sin embargo, indicó que todavía hacen falta algunas piezas, entre ellas los términos de referencia para la etapa de producción. En materia legislativa, García mencionó que en siete oportunidades se han debatido en el Congreso proyectos de ley que buscaban prohibir el fracking en Colombia, pero ninguno fue aprobado.
Drummond conversa con el Gobierno para avanzar con el proyecto
Al ser consultado sobre qué necesita la compañía para iniciar las operaciones, García explicó que se requiere la aprobación de las licencias ambientales dentro del marco normativo. Agregó que algunas licencias existentes pueden modificarse y que también se necesitan permisos y aprobaciones del Ejecutivo, a través de la ANLA (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales) y la ANH.
Sobre si Drummond tiene trámites en curso ante esas entidades, respondió que la compañía está en conversaciones con el Gobierno. Al preguntarle si ya había enviado la documentación para su estudio, precisó que las discusiones con el Ejecutivo están orientadas a definir cómo se llevará a cabo el proceso.
García también aseguró que Colombia está importando 35 % del gas que necesita y que actualmente lo compra a precios que, según dijo, son alrededor de 12 veces superiores a los que se pagaban anteriormente.
El potencial de Cesar-Ranchería y Magdalena Medio
Además, sostuvo que el desarrollo de los recursos costa afuera y el de los yacimientos convencionales y no convencionales en tierra no son excluyentes. En ese sentido, afirmó que Colombia necesita desarrollar todo su potencial de gas.
Según el directivo, ambas cuencas (Cesar-Ranchería y Magdalena Medio) tienen el potencial de aportar 20 terapies cúbicos de reservas de gas a largo plazo. También afirmó que, combinadas, podrían quintuplicar las reservas de crudo y multiplicar por más de 10 las reservas de gas natural.
Agregó que las compañías cuentan con conocimiento técnico sobre estas áreas y que, una vez superadas las etapas de exploración y evaluación, podrían generar importantes niveles de producción para el país.
El directivo señaló que, para el proyecto en Cesar Ranchería, en la etapa inicial se invertirían US$100 millones y que para el desarrollo se invertirían US$1.000 millones.
Colombia podría importar 50% del gas que consume
García indicó que Colombia consume alrededor de 0,4 terapies cúbicos de gas al año y que actualmente cuenta con 1,7 terapies cúbicos en reservas. También señaló que el país importa 35 % del gas que necesita. De acuerdo con su proyección, al cierre de 2027 y durante el siguiente año, las importaciones podrían representar 50 % del gas que consume Colombia.
Luego afirmó que, cuando el gas se produce nacionalmente, su precio se estabiliza entre US$6 y US$8 por millón de BTU, mientras que actualmente el país lo está importando a US$30 por millón de BTU.
Al referirse al proyecto de regasificación que la compañía había planteado en Santa Marta, adicionó que Drummond desarrolló infraestructura importante y realizó un intento por sacar adelante la iniciativa durante una administración anterior.
Destacado: Gobierno De la Espriella podría reactivar el fracking sin pasar por el Congreso
Sin embargo, afirmó que la compañía está enfocada actualmente en producir gas nacional y, al ser consultado sobre si continuará con el proyecto de regasificación, respondió que, por ahora, quedó suspendido.