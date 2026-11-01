Venta de carros nuevos en Colombia creció casi 40 % a octubre: Eléctricos siguen jalonando con fuerza

Datos conjuntos entre Fenalco y la ANDI muestran que, entre enero y octubre de 2026 se matricularon 279.387 carros nuevos, un crecimiento del 39,5 % frente al mismo periodo de 2025.
Dice el informe que, con este resultado, el mercado ya superó las 254.205 unidades registradas durante todo el año anterior
Octubre registró 32.175 carros nuevos, un crecimiento del 27,4 % frente al mismo mes de 2025 y el mejor resultado para un mes de octubre desde 2014.
Por cuenta de este comportamiento, “el mercado automotor mantiene su dinámica de crecimiento durante 2026”.
Adicionalmente, los vehículos eléctricos continúan ganando participación en el mercado colombiano. En octubre se matricularon 4.603 unidades, un crecimiento del 120,2% frente al mismo mes de 2025.
“Los vehículos híbridos mantienen su dinámica de crecimiento. En octubre se matricularon 10.610 unidades, un 53,7% más que en el mismo mes de 2025”.
De otro lado, solo octubre, los vehículos comerciales de pasajeros fueron el segmento de mayor crecimiento, con un aumento del 54,1 %, seguidos por los SUV, con el 42,1 %, y las vans, con el 30,0 %.
Por marcas, los carros nuevos que más se vendieron a octubre fueron:
- KIA: 36.204, creciendo 36,1 %
- Renault: 27.477, creciendo 4,5 %
- Toyota: 25.477, creciendo 21,9 %
- Chevrolet: 21.077, creciendo 25,4 %
- Mazda: 19.317, creciendo 12,8 %
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Finalmente, en octubre de 2026, las ciudades con mayor crecimiento en los registros de vehículos fueron Sincelejo con un aumento del 69,6 %, seguida por Bogotá, D. C., y Cali, con crecimientos del 62,7 % y el 58,5 %, respectivamente. También se destacaron Cúcuta y Cartagena de Indias con crecimientos del 44,5 % y 36 %, respectivamente.