Nuevo ministro del Interior reconoce que reforma tributaria tendría cambios en el Congreso: “Habrá diálogo”

El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella radicó el proyecto de Ley de Rescate Fiscal, con el que busca reducir el gasto público e implementar medidas tributarias para aumentar el recaudo, entre ellas, modificaciones en el IVA de algunos productos de la canasta familiar, vehículos eléctricos e impuesto de renta a personas naturales, entre otras disposiciones.
Sin embargo, la iniciativa deberá surtir su trámite en el Congreso de la República. En medio de esta coyuntura, Alejandro Ordóñez, recién nombrado ministro del Interior y quien tendrá un papel clave en las negociaciones con las bancadas para conseguir los apoyos necesarios para la aprobación de las reformas del Gobierno, se refirió a los posibles cambios que podría tener el proyecto durante su discusión legislativa.
En entrevista con la revista Semana, el funcionario reconoció que la iniciativa podría tener modificaciones y aseguró que el Ejecutivo está dispuesto a dialogar con los partidos políticos y los congresistas para alcanzar consensos.
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“Habrá modificaciones, seguramente, porque habrá diálogo, aspectos que tendrán que observarse y discutirse”, señaló Ordóñez en conversación con el medio de comunicación.
El ministro también manifestó que el Gobierno espera contar con el respaldo de las diferentes fuerzas políticas, debido a las implicaciones fiscales y económicas que, según afirmó, tendría el país si no se aprueba el proyecto.
En ese sentido, indicó que el ministro de Hacienda, el vicepresidente y el Ministerio del Interior estarán pendientes del trámite legislativo para conseguir las mayorías necesarias.
Ordóñez también dejó abierta la posibilidad de evaluar otras alternativas para alcanzar los objetivos de recaudo que plantea el Ejecutivo.
“Estamos dispuestos a escuchar, a dialogar. Si hay otras opciones para recaudar lo que se debe, perfecto. No estamos cerrados, estamos expectantes, pendientes para tener un diálogo con todos los partidos y todos los congresistas”, afirmó en entrevista con Semana.
El funcionario agregó que la situación fiscal del país requiere una discusión urgente y sostuvo que el Gobierno buscará mantener abiertos los canales de diálogo durante el trámite de la iniciativa.
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De otro lado, el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP) señaló que el Ejecutivo ya envió el mensaje de urgencia tanto a la Cámara de Representantes como al Senado, con el propósito de acelerar su discusión.