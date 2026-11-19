Colombia fue seleccionada para acceder al programa ACT-SAF de la OACI, con el patrocinio de los Países Bajos, con el que desarrollará un estudio de caso de negocio (business case) para evaluar la producción de combustible sostenible de aviación (SAF) en el Valle del Cauca.
El reconocimiento, destacó la Aeronáutica Civil, es un respaldo al potencial de Colombia para crear una industria de SAF (combustible para aviones que se produce a partir de materias primas renovables) competitiva y ganar un lugar en el mercado global.
El estudio se enfocará en la tecnología Alcohol-to-Jet (ATJ), que transforma el alcohol obtenido de cultivos de caña de azúcar en combustible de aviación, aprovechando la fortaleza agroindustrial del Valle del Cauca. Así, los ingenios, los productores de alcohol y la cadena de la caña de la región podrán hacer parte de un nuevo negocio que abre oportunidades de inversión, diversificación y desarrollo regional.
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“El patrocinio de los Países Bajos permitirá acceder a conocimiento especializado para evaluar las condiciones técnicas, económicas y comerciales que se necesitan para producir SAF en Colombia. Con este estudio, el país pasará de identificar su potencial a estructurar oportunidades concretas de negocio que atraigan inversión y conviertan ese potencial en capacidad productiva”, mencionó la Aerocivil.
Cabe resaltar que el logro se suma al trabajo que el país adelanta para producir SAF a partir de palma de aceite, mediante la tecnología HEFA. De esta forma, Colombia cuenta con una estrategia que combina la caña de azúcar y la palma de aceite, con dos rutas tecnológicas diferentes.
Lo anterior amplía las alternativas para construir una industria nacional sólida, competitiva y adaptada a las capacidades agroindustriales de las regiones.