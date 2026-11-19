Ignacio Gaitán, presidente de Afidro, asumirá la Presidencia de Aliadas a partir del 18 de diciembre de 2026 tras la salida de María Claudia Lacouture.
Cabe resaltar que Gaitán se desempeñaba como vicepresidente de la alianza, y ahora liderará la agenda que se mantiene con el Gobierno Nacional y el Congreso de la República.
En su reemplazo, el Consejo Directivo eligió por unanimidad como vicepresidenta a Ana Karina Quessep, presidenta de BPro.
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Según informó la alianza, la agenda continúa sin cambios: la promoción del empleo formal y de la formalización empresarial, el fortalecimiento de la competitividad y de la seguridad jurídica, y la cooperación público-privada como método para construir soluciones de país.
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Por otra parte, agradece a Lacouture por su trabajo al frente y la felicita por su nombramiento en CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, donde desde enero de 2027 conducirá la agenda de turismo, con sede en Panamá y alcance iberoamericano.
Desde 2021, Lacouture condujo a Aliadas, que nació con 16 miemebros y hoy reúne a 28, en su etapa de crecimiento y de voz pública. Bajo su Presidencia, “Aliadas conversó con todos los sectores y defendió los temas que importan a las empresas y a los trabajadores del país”.