Jeeves nombró a Alexander Melikian como presidente y director financiero (CFO), con efecto inmediato. El ejecutivo, quien se incorporó a la compañía en 2022 como director financiero, ha liderado desde entonces las áreas de finanzas, mercados de capitales, tesorería y gestión de riesgos.
Durante su gestión, Melikian ha encabezado operaciones de financiación mediante capital y deuda por más de US$500 millones, además de establecer las estructuras financieras que respaldan las operaciones de la plataforma y la expansión de la compañía a 35 mercados.
Antes de llegar a Jeeves, trabajó durante casi una década en Payoneer, donde estuvo al frente de las áreas de finanzas, estrategia corporativa y desarrollo corporativo. También lideró el proceso de cotización de esa compañía en Nasdaq, en 2021.
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Previamente, ocupó cargos de asesoría en fusiones y adquisiciones en PwC y trabajó en finanzas corporativas en Comcast NBCUniversal. Es magíster en Contabilidad y tiene un título universitario en Administración, con énfasis en Finanzas y Estudios Jurídicos Empresariales, de la Universidad de Tulane.
Dileep Thazhmon, fundador y CEO de Jeeves, señaló que Melikian ha tenido un papel central en el crecimiento de la compañía y en la estructuración financiera del negocio.
Jeeves eleva a US$300 millones su financiación disponible
La compañía también anunció nuevos recursos de Neuberger Berman Specialty Finance, que elevan a US$300 millones la financiación disponible para sus operaciones.
Esta financiación es adicional a la ronda de inversión de capital por US$110 millones que Jeeves anunció en septiembre, liderada por CoinFund.
En esa ronda participaron AllianceBernstein, Andreessen Horowitz, Coinbase Ventures, CRV, FJ Labs, GIC, Global PayTech Ventures, ParaFi Ventures, Vista, Wintermute Ventures y Y Combinator, entre otros inversionistas.
Los nuevos recursos llegan después de un periodo en el que el volumen total de la plataforma creció 3,4 veces frente al año anterior. La compañía también reportó que sus ingresos aumentaron más de tres veces interanualmente. En paralelo, la actividad liquidada con stablecoins pasó de cero a más de US$2.000 millones en volumen anualizado durante nueve meses.
Jeeves procesa actualmente más de US$5.000 millones en volumen anualizado para miles de empresas en 35 países. Su plataforma ofrece tarjetas corporativas, gestión de gastos y servicios de pagos de cuentas por pagar y tesorería. La compañía atiende negocios de sectores como tecnología, movilidad, servicios financieros, comercio minorista y comercio electrónico.