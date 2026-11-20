Tras la revelación de sus resultados financieros del tercer trimestre de 2026, Ecopetrol confirmó que avanza en la obtención de la licencia estadounidense para importar gas desde Venezuela. La situación se debe a que el país caribeño está bajo las sanciones de la primera potencia mundial, lo que impide que Ecopetrol pueda negociar directamente con ese país. Concretamente, la estatal energética desea tener la licencia OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) para poder importar gas de ese país con contratos a 10 años mediante la línea o gasoducto Antonio Ricaurte, que atraviesa La Guajira y llega hasta Maracaibo (Venezuela).
Expertos consultados sobre este tema revelaron que, si la línea se adecúa y la licencia OFAC se obtiene, el gas de ese país podría ser hasta cuatro veces más económico o más de 75 % más barato frente a algunos de los precios a los cuales puede llegar el gas importado de otros países. Por ejemplo, Sergio Cabrales, profesor de la Universidad de los Andes, dijo que solo en 2026, el precio del gas importado se disparó más de 125 % en nueve meses, pasando de US$13,96 por millón de BTU en febrero a US$31,57 por millón de BTU en noviembre de 2026.
Sin embargo, poner gas venezolano en territorio colombiano para abastecer a hogares e industrias no es tarea fácil. Luego de la licencia OFAC que otorga EE. UU., está la reconstrucción de la línea o gasoducto con el cual se traería ese gas, entre otras regulaciones. En cuanto a las inversiones, las estimaciones no están del todo claras, pero cálculos de los analistas consultados señalaron que estas pueden llegar a US$30 millones. El gasoducto Antonio Ricaurte tiene en total 224 kilómetros, 88 kilómetros en territorio colombiano y 137 en Venezuela.
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Para Felipe Bernal, miembro del Centro de Política Energética de la Universidad de Columbia, la negociación entre Ecopetrol y Venezuela no requiere que EE. UU. levante por completo sus sanciones. En su lugar, se necesitan autorizaciones para operaciones concretas en transporte, suministro, comercialización y pago entre las partes.
En cuanto a interrogantes sobre cuánto gas se puede importar de Venezuela, el experto afirmó que el volumen llegaría a 50 millones de pies cúbicos diarios, lo que sería suficiente para abastecer la demanda de como mínimo 2,1 millones de hogares en Colombia. Sin embargo, dicha cifra es solo para fines ilustrativos, puesto que el gas también podría destinarse a la operación de la gran industria, el comercio o la generación térmica que contribuye con energía al sistema eléctrico.
Bernal agregó que la capacidad de importación del gasoducto no debe confundirse con el gas que efectivamente llegaría a Colombia, puesto que esa es solo una línea de transporte, pero detrás de ese segmento está la producción que Venezuela efectivamente pueda poner en el mercado colombiano. Según dijo, 50 millones de pies cúbicos es una cifra más prudente frente a 450 millones de pies cúbicos de gas al día que se pueden transportar por la línea Antonio Ricaurte.
“Aún no existe un presupuesto público detallado que permita establecer el costo total de rehabilitación (del gasoducto). No se trata solamente de reponer cinco kilómetros de tubería faltantes en territorio colombiano: es necesario inspeccionar y recuperar la infraestructura binacional, incluyendo estaciones de compresión, válvulas, sistemas de control y condiciones de operación”, agregó.
Además de esto, también está el interrogante sobre quién invertirá el dinero para rehabilitar el Antonio Ricaurte. Las opciones sobre la mesa son Ecopetrol, Petróleos de Venezuela (PDVSA) o una inversión conjunta. Frente a esto, Bernal manifestó que la estatal energética colombiana no debería asumir de forma unilateral los costos y tampoco los riesgos que trae una infraestructura que no solo le pertenece en su operación a Colombia, sino también a Venezuela.
“La decisión debe estar condicionada a contratos firmes de gas, un precio competitivo puesto en Colombia, seguridad jurídica (incluida la autorización OFAC) y garantías de pago y continuidad. No tendría sentido invertir en recuperar un gasoducto si no existe certeza comercial sobre el gas que va a transportarse. Ecopetrol debe evaluar el proyecto con disciplina de capital y una distribución equilibrada de riesgos entre las partes”, expresó el analista de la Universidad de Columbia.
De otro lado, el economista y también experto del sector, Iván Arroyave, explicó que las razones detrás de por qué el gas venezolano es más barato son porque se evitan los costos de licuefacción. Esto quiere decir que el gas del país caribeño no tiene que pasar de estado líquido —como normalmente se transporta en los mercados internacionales—, sino que en su estado gaseoso puede pasar de Venezuela a Colombia, lo que evita mayores costos en la operación que se trasladarían al comprador, en ese caso sería Ecopetrol.
“Considero razonable que PDVSA participe en las inversiones y responsabilidades correspondientes a la infraestructura venezolana, que comprende 137 kilómetros de 225 kilómetros. Ecopetrol no debería asumir riesgos de infraestructura o suministro que no pueda controlar ni recuperar contractualmente”, añadió.
Por su parte, el exministro de Minas y Energía del gobierno del expresidente Gustavo Petro, Andrés Camacho, mencionó que la idea de importar gas venezolano no es nueva, sino que viene de esa administración. El exfuncionario dijo que con EE. UU. puede haber tres posibilidades con la licencia OFAC: una licencia específica para determinadas operaciones entre Ecopetrol y PDVSA; la segunda sería una licencia general que permita operar bajo ciertas condiciones; y la última es la flexibilización total de las sanciones, lo que le abriría la puerta a Colombia de implementar una cooperación energética que no se limite al gas.
Camacho mencionó que la definición de la fuente de los recursos es fundamental. Según dijo, los activos son de PDVSA, lo que haría lógico que ella fuera la que invirtiera, pero aseguró que Ecopetrol podría invertir en la reconstrucción del gasoducto con autorización expresa. Para él, las ventajas para Colombia serían las ya mencionadas: el gas venezolano es más barato que el de otros países.
No será tan fácil poner gas venezolano en Colombia
En materia jurídica, existen otras regulaciones que Colombia debe cumplir para hacer ese proyecto realidad. Angie Cabrera, asociada sénior de la firma Serrano Martínez CMA, señaló que, si bien la licencia OFAC y la reconstrucción del gasoducto son claves, no son lo único que faltaría. La jurista aclaró que el proyecto debe cumplir los mecanismos ambientales, regulatorios y de consulta previa (consenso con las comunidades impactadas) en Colombia.
¿De dónde viene el gasoducto Antonio Ricaurte?
El exministro de Minas y Energía y profesor de la Universidad Externado, Amylkar Acosta, dijo que esta infraestructura nació de un acuerdo de cooperación energética entre ambos países. Dicho mecanismo comenzó en los gobiernos de Álvaro Uribe en Colombia y Hugo Chávez en Venezuela en 2004. En 2008, Colombia llegó a exportar gas hacia Venezuela, dicha venta se materializó hasta 2015.
Pero desde diciembre de 2024, Colombia comenzó a importar gas para atender el consumo de hogares, pequeños comercios, gas vehicular, refinerías, hospitales e industrias. Esto se produjo por el declive natural en la producción local y en la falta de nuevos proyectos que compensaran los que iban quedando atrás. Como consecuencia, este tipo de importaciones se disparó y los pagos que se hicieron por traer el gas del exterior se multiplicaron más de tres veces en 2026.
“Después de haber sido autosuficiente en gas durante varias décadas, actualmente Colombia depende crecientemente de las importaciones para atender su demanda interna. Más de 40 % del consumo interno se está cubriendo con gas importado. ¡Quién lo creyera! Pasamos de exportarle gas a Venezuela a contemplar la posibilidad de importarlo desde ese país para conjurar el déficit que nos agobia”, dijo el exministro.
Finalmente, la Cámara Colombiana de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol) afirmó que la reactivación del gasoducto es una oportunidad real para diversificar el mercado. Para el gremio, lo importante es que haya diferentes fuentes de suministro mientras se desarrollan proyectos en tierra colombiana, más exactamente en el mar Caribe, tales como Sirius o Sandía (localizados en las profundidades del mar).
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Todo ello tendría la finalidad de que Colombia sea capaz, nuevamente, de producir su propio gas. Pero las previsiones apuntan a que este gas estaría listo desde 2030, lo cual obliga a Colombia a recurrir a nuevas fuentes mientras recupera su producción local.