La Agencia Nacional de Tierras (ANT) realizó inversiones superiores a $12.160 millones. De este total, $9.868 millones se destinaron a planes para comunidades indígenas y afrodescendientes de La Guajira, Chocó, Córdoba, Sucre y Arauca, mientras que $2.292 millones fueron asignados a organizaciones campesinas y rurales del Bajo Cauca y Cesar.
Según la entidad, también se expidieron 1.054 títulos de propiedad, equivalentes a 9.024 hectáreas, en 18 departamentos. De estos, 182 títulos correspondieron a Magdalena y Antioquia.
Por otro lado, la entidad, dirigida por Lina María Garrido, anunció inversiones por $12.000 millones a través del programa ‘Campo Milagro’, con el propósito de financiar proyectos productivos. Los recursos se distribuirán entre asociaciones campesinas de 17 municipios del Tolima afectados por incendios forestales que impactaron 80.000 hectáreas.
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“Son $12.000 millones para las asociaciones campesinas y dos tractores, uno llegará a Ortega y otro a Rovira, con el propósito de fortalecer las capacidades de trabajo en el campo. Invitamos a todas las asociaciones del departamento, especialmente a las más afectadas por los incendios, a participar en la convocatoria, que estará abierta hasta el 30 de noviembre”, afirmó Garrido.
En cuanto a este último programa, la entidad explicó que cada organización seleccionada podrá acceder a recursos de hasta $750 millones, sujetos al cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria. Además, prevé anunciar las organizaciones beneficiarias durante los primeros días de diciembre de 2026.
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