En el marco de la conmemoración de sus 15 años de operación en Colombia, Latam Airlines confirmó que tiene la decisión de seguir invirtiendo y creciendo en el país. La compañía aseguró que cuenta con aviones disponibles y una posición financiera sólida en la región para hacerlo en el corto plazo, y señaló que el principal requisito para materializar ese crecimiento es contar con más capacidad aeroportuaria y acceso efectivo a slots, en particular en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá.
“Colombia es un mercado estratégico para Latam y queremos seguir invirtiendo y creciendo aquí. Somos un grupo con una posición financiera sólida, una red regional que conecta a Sudamérica con el mundo y la capacidad de seguir incorporando aeronaves. Para que ese crecimiento se materialice necesitamos una infraestructura que lo acompañe. Nuestro interés es seguir apostándole al país y trabajar con las autoridades para generar las condiciones que nos permitan hacerlo”, afirmó Roberto Alvo, CEO de Latam Airlines Group.
La compañía sostuvo que Colombia es su segundo mercado doméstico en Sudamérica por tamaño, después de Brasil. Hoy opera 30 aviones en el país y ofrece 27 rutas nacionales y 9 internacionales. Al tercer trimestre de 2026, alcanzó una participación del 24 % en el mercado de pasajeros. Su aspiración de acercarse al 30 % de la oferta de sillas es una referencia de crecimiento, cuyo ritmo dependerá de que la infraestructura permita sumar frecuencias de manera sostenible.
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La solicitud apunta a una condición concreta para la industria: ampliar la capacidad de El Dorado y fortalecer también los aeropuertos troncales y regionales. Latam Airlines Colombia señaló que mejores condiciones operativas permitirían conectar más ciudades, aumentar alternativas para los viajeros y facilitar que la conectividad aérea acompañe el crecimiento del turismo y del comercio.
El anuncio se produce en un momento significativo para la compañía, que cumple 15 años desde el inicio de sus operaciones en Colombia. Durante este periodo, Latam ha fortalecido su participación en el mercado nacional. Este crecimiento ha estado acompañado de una apuesta por la eficiencia operacional, la puntualidad y la evolución de la experiencia de viaje, elementos que han contribuido a elevar los estándares de servicio y competencia en el mercado colombiano.
Foto: Evento 15 años Latam Airlines Colombia/Latam Airlines
“En estos 15 años hemos hecho un trabajo juicioso para construir una aerolínea sólida, competitiva y, sobre todo, humana. Hoy contamos con una operación que va mucho más allá del transporte de pasajeros y que se ha convertido en una plataforma para el desarrollo del país en materia de competitividad, sostenibilidad y desarrollo regional”, señaló Erika Zarante, CEO de Latam Airlines Colombia.
La visión de largo plazo de Latam también incorpora la sostenibilidad como un componente fundamental de su crecimiento. La renovación progresiva de su flota, la eficiencia en sus operaciones y el impulso al desarrollo de Combustibles Sostenibles de Aviación (SAF) forman parte de las iniciativas con las que la compañía busca avanzar hacia una aviación más sostenible.
De igual manera, su compromiso con Colombia se extiende a través del programa Avión Solidario, mediante el cual la compañía pone a disposición su capacidad de transporte para facilitar el traslado gratuito de pacientes, órganos y tejidos, equipos médicos y ayuda humanitaria, contribuyendo a la atención de emergencias y necesidades sociales en distintas regiones.
Otro de los pilares de su contribución al país es el transporte de carga, a través del cual LATAM conecta la producción colombiana con mercados internacionales, aprovechando la capacidad de las bodegas de sus aviones de pasajeros y la red especializada de Latam Cargo.
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Esta operación ha permitido fortalecer las oportunidades de exportación de sectores como el floricultor y el agroindustrial. Un ejemplo es el mango de azúcar producido en Magdalena, que encuentra en la conectividad aérea una alternativa para llegar a mercados internacionales. Solo durante el primer semestre de 2026, Latam Cargo movilizó 612 toneladas de esta fruta desde Santa Marta hacia Bogotá, contribuyendo al desarrollo de una cadena productiva con potencial exportador. A esta capacidad se suma la infraestructura logística de la compañía en el país y su integración con la red del Grupo Latam, que opera en cinco mercados domésticos de Suramérica y conecta la región con destinos internacionales en Norteamérica, Europa, Oceanía y África.