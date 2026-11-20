Las empresas buscan cada vez más herramientas que les permitan conocer las preferencias de sus consumidores y tomar decisiones comerciales con información confiable. Sin embargo, los estudios de mercado tradicionales pueden tardar semanas en entregar resultados, un proceso que puede dificultar la reacción de los negocios frente a las necesidades de sus clientes.
En ese contexto nació Deita, una plataforma colombiana que utiliza WhatsApp para realizar investigaciones de mercado y conectar a las empresas con consumidores verificados. La compañía fue creada a mediados de 2025 y lanzó su producto en abril de 2026. Actualmente cuenta con más de 8.000 panelistas registrados en 30 ciudades del país.
En conversación con Valora Analitik, Benjamín Vélez, CEO de Deita, explicó que la iniciativa surgió al identificar que recoger información de los consumidores en Colombia seguía siendo un proceso lento y costoso.
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“Un conocido había contratado una consultoría para entender a los clientes de su restaurante. Recoger las encuestas en el local tomó tanto tiempo que, cuando llegaron los resultados, el negocio ya había quebrado”, recordó.
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¿Cómo funciona Deita?
El modelo de la plataforma parte de las necesidades de cada empresa. Los clientes definen qué información quieren conocer y el perfil de las personas a las que desean consultar. A partir de esos criterios, Deita envía las encuestas por WhatsApp a los panelistas que cumplen con las características solicitadas.
Los participantes responden directamente desde el chat y reciben una recompensa por hacerlo. Por su parte, las empresas pueden consultar los resultados organizados y graficados en tiempo real, con un primer reporte disponible en las primeras 48 horas.
La compañía ofrece tres servicios: encuestas masivas a su panel de usuarios, encuestas mediante códigos QR en puntos de venta y líneas privadas para que las empresas consulten a sus propios clientes o colaboradores a través de WhatsApp con su marca.
“Nos enfocamos en empresas que venden directamente al consumidor: comercio, consumo masivo, moda y restaurantes. Ya hemos trabajado con compañías líderes en sus sectores, como la industria de motocicletas y los servicios de internet fijo”, aclaró Vélez.
En medio de la explicación, el CEO le contó a este medio los principales retos que enfrentaron. El primero, relacionado con la confianza, pues “pedirle a alguien por WhatsApp que se registre y responda encuestas a cambio de una recompensa genera desconfianza, y con razón, ya que en Colombia abundan los fraudes por ese canal”.
También agregó operar dentro de las reglas de Meta, teniendo en cuenta que WhatsApp “es muy estricto con los mensajes masivos, y aprendimos rápido que no se puede encuestar como se hace por correo”.
Mencionó además que “hoy trabajamos con protocolos propios: envíos por lotes monitoreados y listas de exclusión permanentes, entre otros. Eso protege a nuestros panelistas y a la marca de nuestros clientes”.
Finalmente, el tercer reto fue el ritmo comercial. “Nuestro panel creció más rápido que la demanda: las ventas a grandes empresas pueden tomar hasta un año. Eso nos obligó a enfocarnos, a definir mejor a qué tipo de empresa le aportamos más valor y a hablar directamente con quien toma la decisión”.
Estos son los planes de la compañía colombiana y sus proyecciones para 2027
En materia de financiación, la startup inició operaciones con recursos propios de sus socios. Sin embargo, en septiembre de 2026 un fondo de capital de riesgo de Estados Unidos adquirió una participación en la compañía y aportará activos y capital de trabajo por US$1 millón durante tres años.
Los recursos estarán destinados a fortalecer la operación, ampliar la actividad comercial, posicionar la marca y desarrollar su tecnología, especialmente en infraestructura, inteligencia artificial y automatización.
De cara a 2027, Deita tiene entre sus prioridades sumar nuevos clientes corporativos, establecer alianzas con firmas de investigación de mercados, fortalecer su equipo de ingeniería y mejorar las herramientas de análisis para acelerar el paso de los datos a la toma de decisiones.
Aunque la expansión internacional hace parte de sus objetivos, Vélez señaló que la prioridad inmediata es consolidar la operación en Colombia y fortalecer su base de clientes antes de ingresar a otros mercados.
“Hoy nuestra prioridad es consolidarnos en Colombia: sumar más clientes corporativos, demostrar que vuelven a comprarnos y perfeccionar el modelo. Expandirse sin una base sólida es una de las formas más comunes en que una startup se quiebra”, hizo énfasis el CEO.
Así las cosas, los focos de atención de Deita para 2027 están en crecer comercialmente, fortalecer el equipo y mejorar el producto.