El Gobierno Nacional pondrá en marcha este viernes las obras de Accesos Norte Fase II, un proyecto vial de 17,9 kilómetros que busca descongestionar los corredores del norte de Bogotá y fortalecer la conexión con Cundinamarca y el resto del país.
El presidente Abelardo de la Espriella encabezará el inicio de las intervenciones, que contemplan una inversión cercana a $1,8 billones y beneficiarán a más de 10 millones de personas, según la información del proyecto.
La iniciativa hace parte de las concesiones de quinta generación (5G), bajo el esquema de Asociación Público-Privada (APP), y está a cargo de la Concesionaria Ruta Bogotá Norte S.A.S., con supervisión de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
¿Qué obras contempla Accesos Norte Fase II?
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El proyecto comprende tres grandes intervenciones en Bogotá y Cundinamarca. La primera corresponde a la ampliación de 5,8 kilómetros de la Autopista Norte, entre las calles 191 y 245.
En este corredor se construirán nuevos carriles para pasar de tres a cinco y seis carriles, dependiendo del tramo, además de incorporar un carril exclusivo para TransMilenio entre las calles 191 y 235.
También se intervendrán los carriles existentes y se construirán andenes y ciclorrutas en ambos costados. En total, el proyecto contempla seis metros de espacio público por margen, distribuidos en tres metros de ciclorruta y tres metros de andén. Adicionalmente, se proyectan retornos a desnivel para mejorar la circulación vehicular.
La segunda intervención comprende la construcción de una segunda calzada en 4,9 kilómetros de la Carrera Séptima, entre las calles 201 y 245, junto con el mejoramiento de la infraestructura existente y la adecuación de espacio público para peatones y ciclistas.
La tercera corresponde a la vía perimetral de Sopó, en Cundinamarca, donde se mejorarán 7,2 kilómetros. Las obras incluyen la intervención de 5,5 kilómetros de la variante y la construcción de una nueva calzada bidireccional de 1,7 kilómetros.
Los antecedentes y el componente ambiental del proyecto
Accesos Norte Fase II es una concesión vial que busca mejorar la conexión de Bogotá con los municipios de la Sabana Centro, entre ellos Chía, Cajicá, Sopó, Tocancipá y Zipaquirá. También fortalecerá los desplazamientos hacia Boyacá, los Santanderes y otros departamentos del norte del país.
Uno de los principales obstáculos para avanzar con las obras estuvo relacionado con los permisos ambientales para intervenir la Autopista Norte, especialmente en el sector de los humedales Torca y Guaymaral.
En enero de 2026, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) otorgó la licencia ambiental para la ampliación de la Autopista Norte. Posteriormente, en agosto, la entidad acreditó el cumplimiento de las condiciones ambientales pendientes para intervenir el tramo comprendido entre los dos humedales.
Este componente contempla obras hidráulicas para mantener la conectividad entre los ecosistemas y reducir los riesgos de inundación. La intervención busca evitar que la ampliación de la vía afecte el intercambio de agua y la capacidad de los humedales para regular las crecientes.
En materia financiera, la ANI informó en septiembre de 2026 que el proyecto alcanzó un cierre financiero por $1,2 billones, con el respaldo de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), JPMorgan y MUFG. La entidad señaló que la fase de construcción tiene una duración proyectada de 66 meses y que se estima que las obras culminen a finales de 2031.