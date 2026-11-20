La Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar, Asocajas, dio a conocer que su Mesa Directiva aceptó la renuncia presentada por Adriana Guillén Arango al cargo de presidenta ejecutiva del gremio, el cual ejercerá hasta el 30 de noviembre de 2026.
Durante cerca de una década al frente de Asocajas, Adriana Guillén lideró hitos relevantes para este sector, como el fortalecimiento institucional del gremio, además de su posicionamiento como interlocutor técnico ante el Gobierno Nacional y otros actores.
Además, participó en la defensa jurídica y social del Sistema de Compensación Familiar como parte fundamental del salario social de los trabajadores colombianos, de acuerdo con el gremio.
Recibe nuestro boletín en tu correo
La Mesa Directiva informó que en los próximos días se reunirá la Junta Directiva en pleno para conocer y definir la ruta del proceso de sucesión, de conformidad con los mecanismos de gobierno corporativo de la Asociación.
Relacionado: Entrevista | Las Cajas de Compensación Familiar son uno de los principales patrimonios sociales de Colombia: Asocajas
Balance de Adriana Guillén en Asocajas
De acuerdo con Asocajas, entre los principales logros de su gestión se destacan la consolidación de “un equipo de altas capacidades técnicas, el fortalecimiento de la reputación y el reconocimiento de las cajas de compensación familiar”.
También se reconoció su defensa de la naturaleza jurídica y los recursos del sistema, así como su participación en avances normativos en materia de vivienda, empleo y educación.
Durante su gestión también se visibilizó el papel de las cajas en el sostenimiento del sistema de salud, particularmente en medio de las dificultades que enfrenta el sector.
“La gestión de Adriana ha sido impecable. Su liderazgo, calidad humana y profesionalismo han contribuido a la modernización y al fortalecimiento de un Sistema que, después de más de 70 años, mantiene plena vigencia como uno de los principales instrumentos de protección social del país. Le deseamos lo mejor en sus próximos proyectos”, expresó la Mesa Directiva de Asocajas.
—