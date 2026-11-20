Seguros Sura anunció su entrada al sector del entretenimiento en Colombia mediante una alianza con BeatHub Entertainment, que contempla el desarrollo de soluciones de bienestar, prevención, protección y aseguramiento para las empresas, los trabajadores y el público de esta industria.
Como parte de los primeros pasos de la estrategia, la aseguradora patrocinará El Corazón de Bogotá Arena y DAVIarena. La compañía también destinará recursos al desarrollo de nuevas soluciones, capacidades operativas, iniciativas de bienestar y experiencias de marca, de acuerdo con las necesidades que identifique en el sector.
La apuesta busca ampliar la participación de Sura más allá de la presencia de marca en los eventos. Según Peter Burrowes, gerente de Mercadeo de Seguros Sura Colombia, la intención es construir una plataforma que conecte experiencias, bienestar y nuevas oportunidades de negocio para los distintos actores de la industria.
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“La alianza con BeatHub y nuestra presencia en El Corazón de Bogotá Arena y DAVIarena son los primeros pasos de una estrategia que queremos desarrollar y fortalecer a futuro”, afirmó Burrowes.
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El entretenimiento creció 9,9 % en 2025
La decisión de la aseguradora se produce en un contexto de crecimiento de las actividades culturales y de entretenimiento en el país. Según cifras del DANE citadas por la compañía, la economía cultural y creativa generó un valor agregado de $47,9 billones en 2025, concentrado principalmente en Bogotá, con 53 %, y Medellín, con 19 %.
En ese mismo año, el entretenimiento registró un crecimiento de 9,9 %, frente al 2,6 % de la economía nacional.
La alianza se estableció con BeatHub Entertainment, compañía que integra a TuBoleta, Breakfast Live, Thunder Production, Venues Snacks, El Corazón de Bogotá Arena y DAVIarena.
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De acuerdo con los datos entregados por las empresas, el grupo produce más de 200 eventos al año, reúne a más de siete millones de asistentes y convoca a más de 100 artistas y 170 promotores.
El acuerdo busca que Seguros Sura utilice sus capacidades en gestión de riesgos y protección para atender tanto a quienes asisten a los espectáculos como a las personas que trabajan en su producción y operación, además de las empresas vinculadas con el sector.
“Entrar al entretenimiento responde a esa visión: poner nuestras capacidades en gestión de riesgos y protección al servicio de una industria apasionante”, afirmó Juan David Escobar, presidente de Seguros Sura Colombia.