Peter Burrowes asume como gerente de clientes, marketing e inteligencia de Seguros Sura

Peter Borrowes dejó la Dirección de Marketing de Millicom apenas semanas después de asumir el cargo para convertirse en gerente de Clientes, Marketing e Inteligencia de Seguros Sura.
El viraje de su rol laboral y de industria se da en pleno proceso de compra de Movistar y posicionamiento en Tigo para integrarse en un solo operador de telecomunicaciones.
Ahora, al interior de Seguros Sura, parte del Grupo Sura, Borrowes tendrá el reto de transformar el negocio en este jugador del sector asegurador. Reportará al vicepresidente de Mercados y Canales.
Borrowes expresó que, después de cerca de 15 años en Telefónica Movistar, “tomé la decisión de asumir un nuevo reto en Sura Colombia, donde estaré al frente de la Dirección de Customer, Marketing e Inteligencia”.
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El nuevo ejecutivo de Seguros Sura también destacó que este movimiento tiene especial significado, “porque siendo caleño y habiendo desarrollado mi carrera principalmente fuera de Antioquia, representa un enorme honor incorporarme a una de las compañías más admiradas y emblemáticas del empresariado antioqueño”.
Trayectoria de Borrowes
Previo a su paso de cerca de 15 años por Telefónica Movistar, Borrowes hizo parte por cerca de cuatro años de SABMiller, previo a la adquisición por AB InBev. En esta compañía hizo parte del área de Marketing Services.
También trabajó en la agencia de Orci & Asociados, donde se desempeñó como ejecutivo de cuenta. Posteriormente trabajó como gerente de Propiedades Hispanas en Soccer United Marketing.
Es graduado en Business Administration en el Lubin School of Business de la Universidad Pace.
En esta misma universidad se graduó como BBA en Business Administration and Management y en Marketing.