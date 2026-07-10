Bancolombia lanzó una nueva iniciativa para incentivar la compra y venta de dólares digitales a través de Wenia. La campaña ‘Tu plata ahora habla otros idiomas’ premiará retos relacionados con habilidades y destrezas de conocimiento y cultura general.
El evento se realizará de manera presencial en Bogotá a lo largo de dos jornadas y contempla incentivos por 70.000 dólares digitales (USDW), distribuidos por Wenia de manera progresiva durante la competencia.
Para participar, los interesados deben cumplir con algunos requisitos: ser cliente de Bancolombia, mayor de 18 años, residir en Colombia, haber creado su cuenta global de Wenia a través de la app Mi Bancolombia, completar el registro y mantener la cuenta activa, verificada y sin ningún tipo de bloqueo o restricción para usarla.
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Etapas del proceso
Las inscripciones estarán abiertas desde el 9 hasta el 13 de julio y podrán hacerse en el sitio web https://www.bancolombia.com/personas/cuentas/global. Allí se deberá diligenciar el formulario de inscripción, aceptar los términos y condiciones y autorizar el tratamiento de datos personales.
Una vez cerrado el proceso de inscripción, se preseleccionarán las cincuenta mejores historias que respondieron a la pregunta de la convocatoria.
El 1 y 2 de agosto los 50 seleccionados vivirán la experiencia presencial. Los cupos serán distribuidos así: 30 a personas que vivan en Bogotá y 20 a participantes de otras ciudades.
El anuncio, además, se suma a una nueva funcionalidad de la cuenta de Wenia, la cual permite la compra y venta de euros digitales (EURC).
Pablo Arboleda, CEO de Wenia, destacó que la compañía continúa trabajando para acercar a más personas a la economía digital, con soluciones globales, que les permitan explorar nuevas oportunidades y avanzar en sus proyectos, sin importar dónde se encuentren.
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