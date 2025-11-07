Seguros Sura anunció el lanzamiento de Longevo Studios, el primer centro de producción del país dedicado a crear contenido de bienestar físico, mental y financiero.
La iniciativa surge en línea con la reciente integración de la plataforma de bienestar Longevo a la app de Seguros Sura, que combina inteligencia artificial y acompañamiento humano para construir hábitos saludables. Además, hace parte de la estrategia de la entidad por promover un modelo de salud centrado en la prevención y la autogestión.
Esta alianza surge de una visión compartida orientada en pasar del cuidado reactivo al bienestar proactivo y convertir el bienestar en un hábito diario y sostenible, promoviendo estilos de vida que impactan positivamente a individuos, empresas y comunidades.
Juan Andrés Jaramillo, líder del programa de bienestar de Sura, destacó que Longevo es un ecosistema integral de prevención que utiliza datos, tecnología y el factor humano para transformar vidas.
“Estamos creando el estándar de cómo la tecnología debe servir a la salud preventiva, con resultados medibles que impactan directamente en la calidad de vida de nuestros asegurados y en la sostenibilidad del sistema de salud colombiano», indicó.
El espacio se encuentra ubicado en Medellín, desde donde se desarrollan clases en vivo, cápsulas educativas y programas audiovisuales enfocados en nutrición, ejercicio físico, salud mental y finanzas, con el objetivo de fortalecer la autogestión de la salud integral preventiva.
De igual forma, se ofrecen planes personalizados acompañados por un coach de bienestar que guía y motiva a cada persona en su proceso de transformación, sumado a la integración de herramientas como el Índice de Bienestar, que permite al usuario identificar su punto de partida y enfocarse en las áreas donde puede generar un mayor impacto y optimizar sus resultados.
Longevo estará disponible para usuarios de la app de Seguros Sura en Colombia, pero se espera expandir a otros países de la región. La meta es alcanzar los 360.000 usuarios activos para finales de 2025.