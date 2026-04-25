Findeter niega participación de representantes externos en trámites financieros, de vinculación y contratación

Por medio de un comunicado, Findeter informó que no tiene representantes externos ni tramitadores para la radicación, gestión o aprobación de créditos y servicios financieros que ofrece.
Lo anterior incluye también para brindar asesoría a las entidades financieras, del sector solidario y cajas de compensación, interesados en obtener un cupo de redescuento para créditos con Findeter.
La Banca de Desarrollo Territorial hizo énfasis en que todos los trámites relacionados con su productos y servicios se realizan de manera directa y exclusivamente a través de los canales institucionales oficiales dispuestos y publicados por la entidad.
En este sentido, Findeter no solicita pagos, comisiones ni cobros adicionales por la gestión de créditos, ni autoriza a terceros a representar a la entidad y cobrar para dichos fines.
“Invitamos a la ciudadanía y las entidades financieras y del sector solidario a no entregar información y/o documentos personales y financieros a personas o empresas que se presenten como representantes o tramitadores de Findeter y a verificar siempre que cualquier comunicación provenga de nuestros canales oficiales”, dijo la vicepresidenta Comercial, Claudia Alzate.
Cabe resaltar que la banca de desarrollo cuenta con oficinas ubicadas en Bogotá, Barranquilla, Neiva, Pereira, Medellín, Montería, Cali y Bucaramanga.
Además, los procesos de contratación de Findeter son públicos, gratuitos y no requieren intermediarios.
Destacado: Findeter adiciona $2 billones para créditos territoriales de proyectos de energía y sostenibilidad fiscal
Así mismo, Findeter informa que tampoco tiene intermediarios y la participación de las empresas, consorcios, uniones temporales y personas naturales en los procesos de selección de contratistas para la ejecución de proyectos en el marco de los convenios o contratos interadministrativo que tiene con ministerios, entidades nacionales y territoriales es gratuita.
Todos los procesos de selección de contratistas que abre Findeter están publicados en su página web, en el Secop II y son divulgados a través de redes sociales, en donde pueden ser consultados de manera directa y gratuita por los interesados.