Findeter adiciona $2 billones para créditos territoriales de proyectos de energía y sostenibilidad fiscal

Findeter, la banca de desarrollo territorial que hace parte del Grupo Bicentenario, anunció la adición de $2 billones a dos de sus líneas de crédito más importantes.
El objetivo es responder a las necesidades de los territorios, apoyar su sostenibilidad financiera y acompañar la transición energética.
Para el presidente de Findeter, Carlos Alberto Saad, “estos nuevos recursos son respuesta a necesidades reales de alcaldes, gobernadores y del sector productivo, brindando condiciones que apoyan tanto la estabilidad fiscal como la transición energética. Findeter seguirá siendo un aliado técnico y confiable, acompañando a cada región con transparencia que impulsan su desarrollo sostenible”.
Apoyo directo a las finanzas territoriales
Findeter adicionó $1 billón a la línea de redescuento Fortalecimiento Institucional, destinada exclusivamente al reperfilamiento de deuda de las entidades territoriales de categoría Especial y de categorías 1 a 6, lo que eleva la disponibilidad total a $2,2 billones. El 70 % de la adición de los recursos estará dirigida a las entidades territoriales de categoría 2, 3, 4, 5 y 6.
Esta línea ofrece condiciones de tasa compensada y plazos de hasta 10 años con un año de gracia a capital, permitiendo a los gobiernos locales optimizar el servicio de su deuda y redirigir recursos hacia inversión social.
A la fecha, más de 185 municipios ya han reperfilado su deuda, mediante esta herramienta, con impactos positivos en sus finanzas y capacidad de inversión, por ejemplo, Popayán, cuya administración accedió a una sustitución de deuda por más de $53.000 millones, logrando alivios financieros significativos.
Astrea (Cesar) registró ahorros entre el 12 % y el 15 % sobre créditos existentes, liberando recursos para proyectos sociales y Victoria (Caldas) refinanció $300 millones y liberó recursos del SGP para obras e iniciativas comunitarias.
Respaldo a la transición energética
De igual forma, Findeter adicionó el otro $1 billón a esta línea de redescuento y crédito directo, que ahora dispone de $3,3 billones para financiar proyectos de inversión y capital de trabajo asociado a proyectos de eficiencia energética, generación, comercialización, distribución, transmisión y almacenamiento de energía.
Los recursos pueden destinarse a proyectos de reconversión tecnológica, energías renovables, digitalización energética —como medidores inteligentes—, sustitución de combustibles y otros definidos como pertinentes por el Ministerio de Minas o Findeter.
Hasta la fecha, las colocaciones se han realizado en el sector privado, principalmente para capital de trabajo asociado a proyectos de inversión, lo que refleja la solidez y vigencia de esta herramienta en un contexto de creciente demanda de acceso a recursos.