Gustavo Petro viaja hoy a Caracas para reunirse con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en lo que sería el primer encuentro oficial entre un jefe de Estado y la mandataria venezolana desde que asumió el cargo el cinco de enero, tras la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense tres días antes.
La cita, denominada por ambos gobiernos como la “III Reunión de la Comisión de Vecindad e Integración Colombia–Venezuela”, está prevista para el mediodía en la Casa Amarilla de Caracas. Sería la sexta visita de Petro al país vecino desde que asumió la presidencia de Colombia en agosto de 2022, y la primera desde abril de 2024.
La reunión se concreta después de que un primer encuentro, pactado para el 13 de marzo en el puente internacional Atanasio Girardot, en la frontera colombo-venezolana, fuera cancelado alegando motivos de fuerza mayor. El anuncio de la cancelación se produjo pocas horas después de que Petro sostuviera una conversación con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
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Ante la imposibilidad de que Rodríguez viajara a territorio colombiano, Petro confirmó su desplazamiento a Caracas la semana pasada desde Barcelona, España, durante un foro organizado por RTVE y la agencia EFE. La canciller colombiana, Rosa Yolanda Villavicencio, viajó el jueves a la capital venezolana para instalar la comisión de vecindad junto a su homólogo venezolano, Yván Gil, y preparar el terreno para la cita presidencial.
Seguridad e inteligencia binacional en el centro
El eje central del encuentro es la seguridad fronteriza, con énfasis en la crisis del Catatumbo y la presencia de grupos armados como el ELN y el frente 33 de las disidencias de las FARC en los departamentos de Norte de Santander, Arauca y La Guajira. El tráfico de drogas, el contrabando de armas y la actividad del Tren de Aragua completan la lista de amenazas que ambos gobiernos buscan atender de manera coordinada.
Petro viaja con una delegación de perfil predominantemente militar y policial, encabezada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.