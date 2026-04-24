Grupo Argos eleva al 31 % la participación femenina en sus comités directivos y fortalece su liderazgo

Grupo Argos elevó al 31,5 % la participación femenina en sus comités directivos tras una reorganización reciente de su estructura de liderazgo.
Este avance se da en un contexto en el que la evidencia internacional muestra que las empresas con mayor diversidad en sus equipos directivos tienden a tener mejores resultados financieros.
El estudio Diversity Wins de McKinsey & Company encontró que las empresas con mayor representación femenina en equipos ejecutivos tienen un 25 % más de probabilidad de lograr rentabilidades superiores al promedio de su industria.
Adicionalmente, a la nueva composición de los comités de Grupo Argos se suma que cerca del 40 % de todos los cargos de liderazgo en la organización son ocupados por mujeres.
“Este avance en la composición de nuestros equipos de liderazgo refleja una convicción: la diversidad fortalece la toma de decisiones, la generación de valor y la sostenibilidad de los negocios en el largo plazo”, expresó Juan Esteban Mejía, gerente de Asuntos Corporativos y de Presidencia en Grupo Argos.
Como parte de su estrategia de diversidad, equidad e inclusión, Grupo Argos ha formado a más de 2.000 colaboradores, lo que sólo en 2025 implicó más de 8.400 horas de capacitación en sesgos inconscientes, liderazgo inclusivo y construcción de entornos de respeto y pertenencia.
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También Grupo Argos ha desarrollado acciones concretas para acelerar el ascenso femenino en sus organizaciones. En alianza con la Universidad de Berkeley, la compañía impulsó el programa Women in Leadership, que ha beneficiado a más de 100 mujeres identificadas con alto potencial.
Adicionalmente, ha realizado más de 1.200 valoraciones de potencial, con foco especial en mujeres que ocupan cargos de gerencia media y alta dirección.
Estos avances han sido reconocidos por rankings internacionales como el World’s Top Companies for Women de Forbes y mediciones regionales como el Ranking PAR.