El sector de alojamiento enfrenta varios retos, entre ellos el crecimiento de la informalidad. Esto, sumado a cambios en los patrones de viaje de los turistas y al incremento de los costos operativos, pone sobre la mesa la necesidad de reglas claras y equitativas.
En ese contexto, para la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), el desafío no solo está en atraer más visitantes, sino en garantizar que todos los actores compitan bajo las mismas condiciones. En el marco de la quinta Convención del Sector de Alojamiento, José Andrés Duarte, presidente del gremio, conversó con Valora Analitik sobre las tareas pendientes para consolidar un crecimiento sostenible.
Datos recientes muestran que existe una concentración de la oferta turística. ¿Cómo ampliar esa oferta hacia otras regiones?
Es infortunado que donde más crece la informalidad es en las principales ciudades capitales. Entonces, estamos hablando de una política de gestión de planificación del crecimiento turístico.
Si el país no entiende que un Registro Nacional de Turismo que no opera adecuadamente no valida requisitos de ingreso, operación y prestación, vamos a seguir viendo concentración en ciudades como Medellín, Cartagena y Bogotá.
Hoy, el 75% de la vivienda turística está concentrada en siete departamentos. En hotelería, se ve mucho más esa dispersión y ese mismo porcentaje está distribuido en 14 departamentos. Eso hay que traerlo a esa conversación del turismo que debemos construir con todo el ecosistema.
Nosotros no estamos en contra de nuevas tipologías. Las plataformas digitales son bienvenidas, pero deben cumplir requisitos mínimos como cualquier prestador de servicios. De lo contrario, se incrementa el costo de vida, surgen problemas de seguridad, gentrificación y destrucción de empleo.
El Gobierno trabaja en modificar el Registro Nacional de Turismo (RNT). ¿Cómo ha participado Cotelco?
El Ministerio ha liderado mesas de trabajo en las que han participado distintos gremios, incluidos los de vivienda turística.
En la Asociación tenemos afiliados de todas las tipologías: viviendas turísticas, fincas, apartamentos, glamping, refugios, apartahoteles, entre otros. Con ellos construimos argumentos para promover un crecimiento sostenible que cumpla las normas y garantice seguridad para los turistas nacionales e internacionales.
Hemos participado en las mesas de trabajo en las que nos han convocado de manera pública, debates en el Congreso y otros escenarios, en los que hemos planteado los efectos y los impactos de estar en una cancha desnivelada de juego y la necesidad de condiciones equitativas.
¿Qué factores deben tenerse en cuenta desde la demanda para construir política pública?
Es clave estimular el gasto nacional. Si tuviéramos condiciones de competencia más justas, por ejemplo, con un IVA del 5 %, podríamos mejorar el recaudo y competir con la informalidad, que no paga impuestos. Hoy somos 19 % per se más caros que la informalidad. Reducir esa brecha permitiría estimular el consumo hacia establecimientos formales que generan empleo, cumplen normas y aportan al país, así como fomentar más crecimiento sostenible del sector.
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¿Cómo han impactado medidas como la reforma laboral y el incremento del mínimo al sector de alojamiento?
Entre 2022 y 2025 vimos una disminución cercana a 13.000 empleos, según cifras del DANE. En enero de este año se registró una destrucción de cerca de 106.000 empleos en alojamiento y servicios de comida; estimamos que unos 11.000 corresponden a alojamiento.
Esto está relacionado con cambios en el Código Sustantivo del Trabajo en la medida en que somos una actividad económica que opera 24 horas del día y es intensiva en mano de obra. Algunos de esos ajustes incluyen la jornada nocturna y los recargos, además de sumarse un aumento del salario mínimo superior al 23 %.
Ahora bien, cerca del 90 % de los costos operacionales están asociados a la nómina, que representa alrededor del 40 %. Con estos ajustes, estimamos un incremento cercano al 21 % en ese rubro.
A esto se suman otros factores como energía, gas, alimentos e inflación, que también impactan la operación.
¿Qué propuestas se están planteando desde el sector para un mayor acompañamiento estatal?
En el marco de la conservación del plan sectorial de turismo, hemos presentado propuestas para enriquecer la hoja de ruta del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y para que se puedan adoptar nuestras sugerencias de política pública.
Buscamos que la hotelería sea entendida como un sector estratégico, con capacidad de jalonar PIB, generar empleo y aportar a la sostenibilidad.
También es clave el trabajo conjunto con el Congreso para impulsar políticas públicas que permitan abordar el turismo desde un escenario transversal, donde se incluyan elementos como la política laboral, de infraestructura e internacional.
La apuesta es elevar la discusión a un nivel supraministerial, como lo han hecho otros países, para aprovechar el potencial del país e impactar el crecimiento de la economía.
¿Cómo está aportando el sector al crecimiento económico?
El PIB del sector creció 0,5 % el año pasado, mientras el PIB nacional crecía 2,6 %. Estamos por debajo del crecimiento de la economía, lo que muestra que no estamos siendo el motor que podríamos ser.
Esto refuerza la necesidad de política pública que impulse el sector.
¿Por qué es clave la transformación digital en el turismo?
Es fundamental por los cambios en el comportamiento del turista. Además, la operación misma ve en la tecnología un aliado no solo en términos de reducción de gastos y costos, sino también en mejorar la experiencia. Para nosotros, la tecnología aliada con el talento humano y bien utilizada nos puede llevar a generar experiencias memorables.
Estamos convencidos de que tenemos dos diferenciales que no tiene ninguna otra tipología, sobre todo la informalidad: el talento humano y los espacios. Eso es lo que debemos seguir fortaleciendo para atraer a un consumidor que busca sostenibilidad y entender el impacto de su gasto.
En especial, teniendo en cuenta que es una actividad que tiene una gran base de micro, pequeños, medianos y grandes empresarios que aportan empleo y desarrollo, y un amplio potencial de crecimiento.
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