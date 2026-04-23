Los retos de Juan Lucas Vega como nuevo gerente de Grupo Éxito en Colombia: se buscará integración de negocios

Juan Lucas Vega Palacio será el próximo gerente general de Grupo Éxito en Colombia, con el reto de continuar la transformación operativa y comercial de la compañía, además de integrar sus distintos negocios dentro de un mismo ecosistema.
Tras anunciarse su nombramiento, el ejecutivo aseguró que uno de los principales focos será “seguir construyendo la evolución de la compañía, promoviendo el crecimiento de sus resultados e integrando todos los negocios dentro de un gran ecosistema”.
Dentro de esa hoja de ruta, la compañía mantendrá su estrategia de reconversión de marcas, enfocándose en los formatos Éxito y Carulla. Según explicó Vega Palacio, durante 2025 se intervinieron 17 tiendas en Colombia, con crecimientos en ventas frente a sus formatos anteriores.
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Para este año, el grupo proyecta reconvertir otras 16 tiendas hacia la marca Carulla. “Queremos que cada colombiano tenga lo mejor cerca a su casa”, afirmó el ejecutivo.
Integración de negocios y expansión inmobiliaria
El nuevo gerente general también destacó que la meta será mantener la tendencia positiva en resultados que ha mostrado la compañía tras el proceso de transformación impulsado por Grupo Calleja.
“Debemos seguir trabajando con disciplina y consistencia”, señaló Vega Palacio, quien agregó que uno de los objetivos será fortalecer la integralidad de los negocios y consolidar un ecosistema que genere valor para la compañía.
Uno de los segmentos estratégicos para la organización seguirá siendo el inmobiliario. Actualmente, los centros comerciales Viva registran una ocupación cercana al 98 % y un valor aproximado de $4 billones. Además, durante 2025 alcanzaron un tráfico superior a 180 millones de visitantes.
Según el ejecutivo, los Viva Malls registraron un crecimiento de ingresos de 13,3 % el año pasado y alcanzaron un margen Ebitda de 69,1 %, mientras que el portafolio de activos tuvo una valorización de 9,3 %.
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Vega Palacio, quien además lidera el negocio de real estate para la región, explicó que la operación inmobiliaria del grupo en América Latina supera el millón de metros cuadrados en cerca de 50 activos.
“Tenemos proyectos cercanos a los 350.000 metros cuadrados para construir en los próximos cinco años”, afirmó.
Empleo, proveedores y sostenibilidad
Sobre el rol social de la compañía, el ejecutivo destacó que actualmente el grupo cuenta con 30.000 colaboradores, trabaja con cerca de 8.000 proveedores y atiende a unos 8 millones de clientes en el país.
También resaltó iniciativas relacionadas con abastecimiento local y producción textil. Según indicó, actualmente el 90 % de las frutas y verduras comercializadas son de origen local y el 88,5 % se compra de forma directa.
En el negocio textil, agregó que el programa “Tejiendo Sueños” trabaja con cerca de 300 talleres y genera más de 12.000 empleos, principalmente para mujeres