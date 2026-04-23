Juan Lucas Vega Palacio, nuevo gerente general de Grupo Éxito en Colombia; reemplazará a Carlos Mario Girlado

El Grupo Éxito dio a conocer que Juan Lucas Vega Palacio fue nombrado como el nuevo Gerente General en Colombia. Ingeniero Civil de profesión, Juan Lucas se ha desempeñado desde 2013 como vicepresidente inmobiliario de la compañía.
De acuerdo con la compañía, en esta posición tuvo un destacado desempeño, al desarrollar el negocio inmobiliario del Grupo Éxito, además de convertir la marca Viva en una de las más importantes de centros comerciales en Colombia y liderar proyectos de expansión y transformación del retail en el país.
Al cierre del 2025, el negocio inmobiliario del Grupo operó más de 807.000 metros cuadrados de Área Bruta Arrendable (GLA) en activos comerciales, con un nivel de ocupación del 98 %. Por su parte el portafolio de activos Viva Malls alcanzó un valor de $4 billones, con un margen Ebitda del 80,7 %, reafirmándose como un activo estratégico para la firma.
Además de liderar el retail en Colombia y la estrategia de transformación de la compañía, Juan Lucas Vega tendrá la responsabilidad de direccionar los proyectos inmobiliarios en Lationamérica, en los países donde el Grupo Éxito tiene presencia: Colombia, Uruguay y Argentina. Para ello, aportará su experiencia y sus nuevas ideas, e imprimirá un nuevo sello al interior de la compañía, destaca un comunicado
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Recibimiento de Vega como nuevo gerente general de Grupo Éxito en Colombia
En su primer pronunciamiento tras el nombramiento, Vega Palabio agradeció a Francisco y Carlos Calleja por su confianza.
«Asumo este nombramiento con mucha gratitud y compromiso. Es un honor acompañar desde esta nueva posición el proceso de transformación del Grupo Éxito en Colombia y el liderazgo del real estate en la región. Sé que cuento con el mejor equipo para enfrentar este reto y juntos seguiremos trabajando por generar oportunidades a través de nuestra empresa y continuar aportando a la construcción del país”, manifestó.
La designación de Juan Lucas Vega como gerente general de Grupo Éxito Colombia se convierte a su vez en un reconocimiento al talento interno de la compañía, sus capacidades y sus resultados. Francisco y Carlos Calleja, presidente de la Junta Directiva y presidente Ejecutivo de la empresa respectivamente, destacaron el liderazgo, capacidad y visión de Juan Lucas Vega.
“Estamos convencidos que el nombramiento de Juan Lucas como Gerente General de Colombia y como líder del real estate en la región es una acertada decisión, lo conocemos bien y sabemos que con su profesionalismo y capacidades liderará un equipo de más de 30 mil personas para que la compañía siga creciendo y ganándose la preferencia de nuestros clientes”, expresó Francisco Calleja, presidente de la Junta Directiva del Grupo Éxito.
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Por su parte, Carlos Calleja, presidente ejecutivo de Grupo Éxito expresó: “Las altas competencias de Juan Lucas, su liderazgo, capacidad y cualidades excepcionales nos permitirán seguir avanzando en la transformación y evolución de la compañía y en el fortalecimiento del negocio inmobiliario en la región. Este es un reconocimiento al talento interno del Grupo Éxito, a la integralidad y capacidad de nuestros colaboradores. Para Juan Lucas todo nuestro apoyo y confianza en esta nueva etapa en la que imprimirá un nuevo sello a la empresa. Que Dios lo ilumine y lo acompañe en este nuevo desafío”.
Este es el perfil del nuevo gerente general de Grupo Éxito en Colombia
Juan Lucas Vega Palacio cuenta con más de 20 años liderando crecimiento, expansión y transformación de negocios retail y real estate en Latinoamérica. Cuenta con una amplia experiencia en expansión multi-país, creación de plataformas comerciales y generación de valor.
De profesión, es Ingeniero Civil de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, con estudios complementarios en Finanzas de NYU Stern School of Business, en Nueva York, y un MBA de ISEAD Business School, España.
“Sé de la responsabilidad que exige representar a una empresa que quiero tanto y que ha sido mi casa por años, como Grupo Éxito. Me siento muy honrado y orgulloso de esta designación. Desde ahora pongo a disposición de la compañía, clientes, compañeros, proveedores y accionistas mi compromiso, responsabilidad y conocimiento para seguir haciendo de Grupo Éxito la empresa más querida y recordada por los colombianos”, manifestó Vega Palacio.
Asumirá el cargo de Gerente General de Grupo Éxito en Colombia a partir del 1 de julio de este año, como consecuencia de la renuncia presentada por Carlos Mario Giraldo, la cual fue anunciada el pasado 20 de abril.
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