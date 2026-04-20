Carlos Mario Giraldo, gerente general de Grupo Éxito, anuncia su retiro de la compañía. Estará en el cargo hasta el 30 de junio.
Así lo confirmó este lunes la empresa mediante un comunicado al mercado, en el cual también detalló que el directivo sale de la misma tras 18 años de servicio.
«La compañía reconoce y agradece el esfuerzo, el compromiso y la disciplina con la que Carlos Mario ha trabajado por el crecimiento del Grupo Éxito, y le desea muchos éxitos en sus proyectos futuros», dijo Grupo Éxito e indicó que anunciará a su nuevo gerente general «en los próximos días».
Trayectoria de Carlos Mario Giraldo en el Grupo Éxito
-Carlos Mario Giraldo es abogado de la Universidad de Medellín con maestría en Derecho de la Universidad de Tulane en Estados Unidos.
También ha realizado estudios de Dirección Estratégica y Planeación de Retail en Babson College y de actualización en Gerencia y Mercadeo en Kellogg y Stanford.
Cuenta con una reconocida trayectoria profesional con más de 25 años de experiencia en consumo masivo, de los cuales 13 estuvo en Nutresa (Noel y Zenú) donde se desempeñó como presidente de Industrias Alimenticias Noel y luego de la compañía de Galletas Noel durante cerca de 10 años.
En el Grupo Éxito trabajó desde 2007, primero como presidente operativo del retail entre el 2007 y el 2013, y luego como presidente y director general entre marzo de 2013 y marzo de 2024.
Posteriormente, con la llegada de la familia Calleja de El Salvador a la compañía, Giraldo pasó a ser gerente general Colombia y Carlos Calleja asumió el rol de CEO de la empresa. No obstante, la carrera del directivo en Grupo Éxito se terminará a mediados de este año, cerrando un ciclo de 18 años en la firma de consumo masivo.
La llegada de un nuevo gerente general a la empresa será clave para el nuevo plan de expansión de internacional que se alista y que fue confirmado por Calleja en la más reciente llamada con inversionistas.
En esta, el ejecutivo afirmó: «La empresa lo permite y las finanzas y la solidez de la empresa nos permiten (estar) viendo hacia afuera (…) para buscar nuevos metros y abrir nuevas tiendas», al tiempo que dijo que la estrategia «va a ser muy similar a lo que vieron cuando se adquirió el Grupo Éxito».
En ese sentido, la compañía está buscando «Buscamos «empresas de buena calidad, marcas ganadoras, con buena penetración de mercado, con Top of Mind, con una propuesta de valor de calidad y diferenciada, o sea, buenos atributos».