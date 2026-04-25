Los cuatro proyectos que impulsan US$97 millones en inversión extranjera para Bogotá  

La capital continúa consolidándose como uno de los destinos más atractivos para la inversión en América Latina. Durante el primer trimestre de 2026, Invest in Bogotá facilitó la llegada y expansión de cuatro proyectos estratégicos que suman US$97 millones en inversión estimada y la generación de 705 empleos directos.
Estos resultados no solo reflejan el dinamismo del entorno de negocios, sino también el posicionamiento de Bogotá como un epicentro regional para los servicios intensivos en conocimiento, la innovación y la tecnología.
Los proyectos facilitados corresponden a empresas líderes en sectores clave para la transformación productiva de la ciudad:
• Cube Ventures & MKF Ventures: fondo de venture capital o capital de riesgo enfocado en invertir en startups tecnológicas en etapas tempranas, con presencia en América Latina y Estados Unidos. Contribuyó al ecosistema emprendedor con la inversión en una startup bogotana de base tecnológica y la generación de cinco empleos directos proyectados.
• Novo Nordisk: compañía global del sector salud, líder en investigación y desarrollo de tratamientos para enfermedades crónicas como la diabetes y la obesidad. Ha ayudado al fortalecimiento del ecosistema de investigación clínica en Bogotá, con la generación de 50 empleos directos proyectados, así como encadenamientos con centros de investigación locales.
• Amadeus: empresa tecnológica líder a nivel mundial en soluciones para la industria de viajes, que conecta aerolíneas, aeropuertos, hoteles y agencias. Expandió sus operaciones de tecnología e innovación, consolidando a Bogotá como hub estratégico en las Américas y creando 150 empleos directos proyectados.
• Medtronic: multinacional líder en tecnología médica, especializada en el desarrollo de soluciones innovadoras para el diagnóstico y tratamiento de diversas enfermedades. Amplió su Centro de Servicios Globales (GBS), con la creación de 500 empleos directos proyectados en áreas de alto valor agregado.
Además de los proyectos concretados, la ciudad continúa fortaleciendo su portafolio de inversión. Según Invest in Bogotá durante el mismo periodo, se generaron 37 nuevas oportunidades de inversión y se avanzó en la consolidación de una robusta carpeta de proyectos en distintas etapas, lo que proyecta un crecimiento sostenido en los próximos meses. Un aspecto clave de estos resultados es que el 75 % de los proyectos corresponde a reinversión, lo que confirma la confianza de las empresas ya instaladas en Bogotá y su decisión de seguir creciendo en la ciudad-región.
Asimismo, sectores como los servicios intensivos en conocimiento continúan liderando en número de proyectos, generación de empleo y monto de inversión, consolidando a Bogotá como un nodo estratégico para la exportación de servicios y la innovación en América Latina.
Eventos estratégicos que impulsan la ciudad
Bogotá sigue apostándole como destino de reuniones internacionales, a través de su estrategia de captar y apoyar eventos de talla global. En el primer trimestre de 2026, el Bureau de Convenciones de Invest in Bogotá gestionó nueve eventos internacionales, generando un impacto económico estimado de US$ 3 millones para la ciudad.
El portafolio refleja una estrategia de atracción diversificada: cinco eventos del segmento corporativo, dos del sector asociativo, y dos del segmento Smerf (sociales, militares, educativos, religiosos y fraternales).
Los mercados emisores incluyen Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Suiza, México y Colombia, lo que evidencia el alcance global del posicionamiento de Bogotá como sede de reuniones. Los sectores que lideran la agenda son ciencias de la vida (37 %), ciencias sociales (25 %), turismo y deporte (13 %), y ciencias económicas y de negocios (12 %), alineados con las apuestas estratégicas de la ciudad para atraer conocimiento e inversión.
En conjunto, estos eventos movilizaron más de 8.800 asistentes y generaron un estimado de 9.400 noches de hotel, dinamizando de forma directa la economía local y el ecosistema turístico de Bogotá.