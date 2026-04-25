Entrevista | BlackRock reveló tendencias de inversión de los colombianos; busca nuevas alianzas con socios locales

BlackRock es el mayor gestor de activos del mundo. Con 35 años en el mercado global, hoy administra cerca de US$13.500 millones de inversionistas de todo el planeta, incluido Colombia.
Su presencia en el mercado local suma 14 años y recientemente la marca ha ganado terreno con diversos lanzamientos y nuevos productos para para los inversionistas, de acuerdo con su contry head para Colombia, Perú y Centroamérica, Diego Mora.
En diálogo con Valora Analitik, Mora explicó el rol que juega este gestor en el país: “Le apuntamos a ayudarle a la gente a construir mejores portafolios, le apuntamos a un compromiso con el país por medio de inversiones en infraestructura, y le apuntamos a traer soluciones para que la gente pueda invertir mejor”, enfatizó.
Parte de esa tarea pasa por la diversificación de los recursos pues, como pasa en otros países, las inversiones de los colombianos están concentradas en productos locales, según explicó Mora.
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Estas son las tendencias de inversión de los colombianos
El country manager de BlackRock en Colombia explicó que el inversionista colombiano “tiene un sesgo muy grande a inversiones domésticas” y la mayoría está concentrada en productos de renta fija, corto plazo, y moneda local. “Esa es la realidad de los portafolios”, afirmó.
Aunque Mora aclaró que ese comportamiento no es algo exclusivo del país y pasa en buena parte del mundo, “tal vez sí hay un sesgo más grande a inversiones locales, en el caso colombiano”.
Sin embargo, desde la firma global vienen observando un cambio en las tendencias: “cada vez estamos viendo mayor interés, mayor apetito de los inversionistas por construir mejores portafolios que incorporen, por ejemplo, diversificación internacional en ese ejercicio”.
Este interés por abrir las inversiones a otras latitudes trae retos para las personas que buscan rentabilidad en sus recursos. Según Mora, “muchas veces los inversionistas se preguntan cómo pueden hacerlo, o cuánto porcentaje invierto en Estados Unidos versus cuánto en Japón”.
Por eso destacó parte de las alianzas que vienen haciendo en el país, que buscan simplificar el proceso. La más reciente se hizo con Aval Fiduciaria, con la que lanzarán vario fondos de inversión colectiva con exposición internacional y para distintos perfiles.
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Tamaño de BlackRock en Colombia: se buscan socios locales
Mora afirmó que desde esta gestora hay “un compromiso total con el país” y reveló que siguen buscando alianzas con jugadores locales “para cumplir ese propósito de ayudar a las personas a construir mejores portafolios para que vivan mejor”.
Su primera movida local se hizo en 2011, con el lanzamiento del primer ETF de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc).
Ese fondo bursátil es el iColcap, que de acuerdo con Mora, “hoy en día es el fondo de acciones colombianas más grande a nivel mundial, con más de $9 billones de activos bajo gestión”. Un año después comenzó la presencial local que ha crecido en el tiempo.
“Lanzamos una plataforma de infraestructura consolidada ya, dos fondos de deuda de infraestructura que captan recursos de inversionistas locales, fondos de pensiones y aseguradoras, para prestarle recursos a proyectos de infraestructura”, destacó.
Actualmente BlackRock invierte en el mercado local cerca de US$8.000 millones. “De eso, aproximadamente US$1.000 millones es en infraestructura, aproximadamente US$2.000 millones es en acciones, y el restante es en renta fija”, indicó el ejecutivo.
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También han participado del mercado accionario con el lanzamiento de ETFs listados en el Mercado Global Colombiano, «que hoy en día, ya tienen unos recursos importantes, con mucho crecimiento por delante, básicamente, buscando brindarle a los colombianos de a pie herramientas eficientes para construir mejores portafolios».