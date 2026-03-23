CEO de BlackRock advierte sobre concentración de riqueza y pide ampliar acceso a la inversión

BlackRock dio a conocer su más reciente carta anual a inversionistas, un documento firmado por su presidente y director ejecutivo, Larry Fink, en el que expone los principales desafíos y oportunidades que, a su juicio, definirán la evolución de la economía global en los próximos años.
Bajo el título “Crecer con tu país: Reflexiones desde el optimismo a largo plazo”, el informe recoge el balance de las conversaciones sostenidas durante el último año con clientes, responsables de política pública y líderes empresariales. A partir de estos diálogos, Fink plantea una tesis central: la necesidad de ampliar el acceso a los mercados de capitales para permitir que un mayor número de personas participe en la generación de riqueza.
El documento sostiene que el crecimiento económico futuro no dependerá únicamente de factores como la innovación o la productividad, sino también del grado de inclusión de los mecanismos de inversión. En ese contexto, Fink subraya el papel de la inversión a largo plazo como un puente entre el desarrollo económico y la ciudadanía.
“En el mejor de los casos, la inversión a largo plazo realiza una especie de milagro cívico”, afirma. Según explica, cuando los ahorros individuales se canalizan hacia proyectos productivos —como empresas, infraestructura o iniciativas de generación de empleo— se establece una relación directa entre el bienestar personal y el progreso colectivo. “Cuando ese ciclo ocurre en tu propio país, tu futuro y el futuro de tu nación se vinculan”, añade.
No obstante, la carta también advierte sobre un fenómeno que considera preocupante: la creciente concentración de la riqueza en los mercados financieros sin una participación proporcional de la población.
“La mayor parte de la riqueza fluyó hacia los mercados de capitales, y muy pocas personas invirtieron en ellos”, señala Fink. Desde su perspectiva, este desequilibrio no solo implica riesgos sociales, sino que también abre la puerta a replantear los mecanismos de acceso a la inversión.
En su análisis, el directivo identifica tres fuerzas estructurales que están reconfigurando la economía global. En primer lugar, destaca una tendencia hacia la autosuficiencia nacional, impulsada por tensiones geopolíticas y transformaciones en las cadenas de suministro.
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“El mundo se está reorganizando en torno a la autosuficiencia. Y eso requiere más inversión a largo plazo”, explica. En segundo término, advierte sobre la desconexión entre el crecimiento de los mercados y la evolución de los salarios, un fenómeno que podría profundizar las brechas económicas.
Finalmente, aborda el impacto de la inteligencia artificial como generadora de valor, pero también como un factor potencial de concentración. “La IA generará un valor económico significativo. Asegurar que la participación en ese crecimiento se amplíe a la par que este es tanto un desafío como una oportunidad”, sostiene.
Otro de los ejes del documento es el fortalecimiento de los sistemas de jubilación y la promoción de mecanismos que faciliten la inversión desde etapas tempranas de la vida laboral. Para Fink, ampliar la propiedad —entendida como la capacidad de los ciudadanos de participar en activos financieros— será determinante para construir economías más equilibradas y sostenibles en el tiempo.