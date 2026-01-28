BlackRock invierte alrededor de US$8.000 millones en Colombia: prevé diversificar portafolios en 2026

BlackRock ha consolidado una presencia robusta en el mercado financiero colombiano, diversificando sus activos para impulsar el crecimiento económico regional. Hoy en día, la administradora de fondos y activos invierte en el país alrededor de US$8.000 millones.
Diego Mora, director de BlackRock para Colombia, Perú y Centroamérica detalló que la cifra se distribuye en aproximadamente US$3.000 millones en acciones, cerca de US$1.000 millones en proyectos de infraestructura y el resto en deuda, categoría dentro de la cual una parte significativa se destina a deuda pública.
Mora aceptó participar en las entrevistas Top Finance que Valora Analitik realiza en alianza con la fiduciaria Renta4Global y durante el encuentro, analizó la trayectoria de la firma y las perspectivas de inversión para los próximos años.
¿Cómo llegó BlackRock a administrar US$13,5 billones y cuál es su papel hoy en los mercados financieros?
Lo más importante es que esta plata no es nuestra, es de inversionistas que han confiado en nosotros para alcanzar sus objetivos financieros invirtiendo en acciones, bonos y proyectos. Somos una compañía de 35 años que creció mediante hitos como la adquisición de Merrill Lynch en 2006 y de Barclays Global Investors en 2009, lo que nos dio la plataforma de ETFs iShares. En 2024 y 2025, el crecimiento ha sido inorgánico con la compra de Global Infrastructure Partners y HPS para fortalecernos en crédito privado. Hoy ofrecemos una plataforma integral que va desde fondos de mercado monetario hasta activos privados, donde vemos que los inversionistas buscan generar alfa a largo plazo
¿Cuál es el rol de BlackRock en Colombia y cómo se ejecutan sus variables en el mercado local?
Tenemos presencia desde 2012 y comenzamos innovando con el lanzamiento en 2011 del iColcap, el primer ETF local que invierte en las 20 principales compañías del país. En 2016 introdujimos fondos de deuda de infraestructura; el segundo de ellos, lanzado en 2022 por $2,7 billones, fue el mayor levantamiento de capital privado en la historia de Colombia. Cada proyecto que financiamos genera entre 3.000 y 5.000 empleos. Además, desde 2021 listamos ETFs internacionales en el Mercado Global Colombiano para que cualquier persona pueda invertir en el S&P 500 a través de comisionistas locales, ayudándoles a construir mejores portafolios
¿Qué visión global tiene la firma para los mercados en el 2026?
Estamos constructivos y mantenemos una visión optimista, sobreponderando la renta variable, especialmente en EE. UU. por el impulso de la inteligencia artificial (IA). En contraste, subponderamos la renta fija, particularmente los tesoros estadounidenses, debido a las apretadas situaciones fiscales de los gobiernos a nivel mundial. Decimos que lo micro se está volviendo macro porque la inversión en IA —estimada entre US$5 y US$8 trillones a 2030— está opacando las variables tradicionales y será un motor de crecimiento sin precedentes. Así mismo, mantenemos una visión estructuralmente positiva hacia los activos privados como el crédito privado e infraestructura
¿Existe el riesgo de una burbuja en el sector tecnológico o de inteligencia artificial?
No sentimos que estemos ante una burbuja similar a la de los años 2000. Hoy, el crecimiento de precios está acompañado por ganancias reales: las tecnológicas crecieron un 25 % en el último trimestre. Vemos la IA en tres fases: construcción de centros de datos, ampliación de su uso en industrias para mejorar la productividad y, finalmente, generación de ingresos. Sin embargo, la magnitud de estas inversiones requerirá que la economía se apalanque más, ya que los gobiernos no pueden financiarlas solos. Este mayor endeudamiento del sector privado es un riesgo a monitorear por su presión al alza en las tasas de interés
¿Qué oportunidades específicas ven para América Latina y Colombia dentro de este contexto?
Aunque la mayor convicción está en EE. UU., vemos oportunidades en Brasil con energías renovables, y en Chile y Perú por la exportación de minerales esenciales para la tecnología. Para Colombia, destaco una fortaleza institucional para la inversión en infraestructura envidiable, con marcos legales y agencias de estructuración de primer nivel. Ante las finanzas públicas apretadas, el capital privado es la principal política contracíclica para financiar infraestructura y ayudar a que el país crezca sin depender de recursos propios del Estado
¿Cuál será el enfoque de BlackRock en Colombia durante el 2026?
Seguiremos muy enfocados en inversiones en infraestructura y en el despliegue de nuestros fondos locales para cumplir con nuestros inversionistas y contribuir al crecimiento del país. También seguiremos impulsando el mercado global colombiano, que hoy cuenta con cerca de $800.000 millones invertidos, reflejando un crecimiento del 73 % respecto al cierre de 2024. La meta es traer nuevos ETFs para que los colombianos diversifiquen sus portafolios. A nivel internacional, seguiremos apostando por inversiones alternativas y mercados privados, acompañando la tendencia global de los inversionistas hacia este tipo de activos.
