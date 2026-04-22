Primicia | Aval Fiduciaria y BlackRock lanzarán más fondos de inversión en Colombia tras consolidar alianza

El debut de Aval Fiduciaria Asset Management luego de su puesta en operación en enero de este año vino de la mano de un aliado de peso en el mercado financiero: BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo, que tiene una apuesta fuerte para encontrar oportunidades en el país.
El primer producto de inversión lanzado por la nueva firma, que recoge los antiguos negocios fiduciarios de Aval (Bogotá, Occidente y Popular), fue un fondo de inversión colectiva (FIC) diseñado para perfiles conservadores, al que se puede acceder desde $1 millón.
Según se explicó durante el lanzamiento, el portafolio del FIC Meta Decidida está compuesto por una estrategia diversificada, con un 80 % invertido en ETF con alta exposición a renta fija, mientras que otro 20 % está invertido en mercados internacionales.
De cara al futuro, vienen más lanzamientos con esta alianza de BlackRock, según reveló a Valora Analitik Alejandro Gómez, presidente de Aval Fiduciaria Asset Management, para ayudar a la gente a invertir.
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¿Cómo serán los nuevos fondos de inversión?
Gómez explicó que el primer FIC es el primero de una plataforma que, inicialmente, tiene el objetivo de tres productos. “Esta es una alternativa conservadora, con 80 % en renta fija y 20 % en renta variable”, pero se diseñarán productos para otros tipos de inversionistas.
“Vamos a tener también una alternativa con mayor riesgo, mayor exposición a renta variable y una intermedia. Eso ya vendrá en el cabo de unos meses”, anticipó el presidente de Aval Fiduciaria Asset Management.
Sobre la forma de acceder al fondo que ya fue lanzado, así como los que vendrán a futuro, Gómez dijo que “se puede invertir a través de nuestra plataforma digital de una manera muy sencilla. También con toda nuestra red comercial, que a través de la asesoría puede explicarles a los diferentes clientes la mejor forma de hacerlo”.
Esta hoja de ruta también va de la mano de los planes de BlackRock en Colombia, que ya completa 14 años de operación local en el país.
Diego Mora, country manager del gestor de activos para Colombia, Perú y Centroamérica dijo a Valora Analitik que “seguimos buscando alianzas con jugadores locales para cumplir el propósito de ayudar a las personas a construir mejores portafolios para que vivan mejor”.
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