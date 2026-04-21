Aval Fiduciaria lanza primer fondo de inversión colectiva; se abre desde $1 millón y tiene aliado a BlackRock

En enero de este año, el Grupo Aval ejecutó otra de sus movidas con las que viene reajustando sui estructura: lanzó Aval Fiduciaria, la sociedad que reunió todas las fiducias que tenía el holding financiero bajo una sola marca.
Con esta consolidación de los negocios fiduciarios, Aval Fiduciaria se posicionó como el actor más relevante de este sector, con más de 210.000 clientes y activos administrados por $206,7 billones.
Ahora, Aval Fiduciaria lanzó su primer producto bajo esta nueva marca. Se trata del Fondo de Inversión Colectiva (FIC) Meta Decidida de Aval Fiduciaria Asset Management (que suma a Aval Casa de Bolsa), que incorpora portafolios modelo desarrollados por BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo.
Entre las características de este fondo, se destacó que su estrategia se basa en portafolios construidos con fondos bursátiles (ETF) de bajo costo y alta liquidez, listados en el Mercado Global Colombiano de la Bolsa de Valores de Colombia (bvc).
Relacionado: Aval Fiduciaria presidirá el Consejo Directivo de Asofiduciarias en 2026 y 2027; también se eligieron vicepresidencias.
Esto permite a los inversionistas acceder a activos internacionales en renta fija y acciones manteniendo toda la operación en pesos, bajo supervisión local y sin necesidad de abrir cuentas en el exterior.
Características y cómo invertir
La inversión mínima para entrar a este FIC es de $1 millón, con un pacto de permanencia mínima de 30 días, pensado para personas con un perfil de riesgo moderado.
Además, se destacó que su portafolio está compuesto por una estrategia diversificada, con un 80 % invertido en ETF con alta exposición a renta fija, mientras que otro 20 % está invertido en mercados internacionales.
Con esta estructura, Aval Fiduciaria busca ampliar el acceso a nuevas alternativas de inversión más sofisticadas, teniendo en cuenta que solo el 5 % de la población colombiana invierte en fondos.
El presidente de Aval Fiduciaria, Alejandro Gómez, señaló que esta iniciativa hace parte de la transformación de la entidad y del objetivo de aumentar la participación de los colombianos en los mercados financieros.
“Este fondo representa exactamente lo que queremos impulsar en Aval Fiduciaria, productos simples, confiables y diseñados para que más colombianos puedan participar en los mercados globales sin barreras”, indicó.
El anuncio se da en un contexto de crecimiento del mercado global de fondos cotizados en bolsa (ETF), que en 2024 superaron los US$14.600 millones en activos y podrían alcanzar más de US$30.000 millones antes de 2030.
En América Latina, los ETF con exposición a la región administran cerca de US$29.000 millones, aunque representan solo el 2 % del MSCI LatAm, lo que refleja un amplio margen de crecimiento.
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