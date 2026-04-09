Aval Fiduciaria presidirá el Consejo Directivo de Asofiduciarias en 2026 y 2027; también se eligieron vicepresidencias

La Asociación de Fiduciarias (Asofiduciarias) realizó su primera reunión del Consejo Directivo este año, en la cual se eligió la Mesa Directiva para el periodo entre 2026 y 2027.
Según informó la asociación, se eligió para presidir este órgano directivo a Aval Fiduciaria, liderada por Alejandro Gómez. Vale recordar que Aval Fiduciaria consolidó todos los negocios fiduciarios del Grupo Aval y que comenzó operación en el primer mes de este año.
Para las vicepresidencias de la Mesa Directiva de Asofiduciarias fueron elegidas: Fiduciaria Central, cuya presidenta es Carolina Escobar; y S3 Caceis Colombia, liderada por María Susana Montero.
Al anunciar este relevo, Asofiduciarias agradeció a Carlos Alberto Restrepo, presidente de Fiduciaria Bancolombia; y a Andrés Raúl Guzmán, presidente de Fiducoldex, “por su compromiso y trabajo en la Mesa Directiva de Asofiduciarias durante el periodo 2025-2026”.
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Este es el Consejo Directivo de Asofiduciarias
De acuerdo con Germán Arce, presidente del gremio, “el 2025 ratifica el papel del sector fiduciario como un articulador clave del ahorro, la inversión y la ejecución de proyectos estratégicos para el país. Alcanzar un máximo histórico en activos administrados y generar más de $31 billones en rendimientos para los clientes evidencian la confianza de los inversionistas y la solidez de las fiduciarias en la administración responsable de recursos”.
Asofiduciarias eligió a los 14 integrantes de su Consejo Directivo para el periodo comprendido entre abril de 2026 y marzo de 2027, conformado por 11 miembros principales y 3 suplentes.
Como miembros principales fueron designadas Aval Fiduciaria, Fiduciaria Bancolombia, Cititrust Colombia, Alianza Fiduciaria, Fiduciaria La Previsora, Credicorp Capital Fiduciaria, S3 Caceis Colombia, BBVA Asset Management, Itaú Fiduciaria Colombia, Fiduciaria Central y Renta 4 Global Fiduciaria.
Como suplentes fueron elegidas Fiduciaria Davivienda, Skandia Fiduciaria y BTG Pactual Sociedad Fiduciaria.
De cara a 2026, el gremio trabajará junto con este Consejo en la implementación de su plan estratégico sectorial, enfocado en cinco ejes: entorno normativo, gestión de riesgos, innovación y transformación digital, educación financiera y sostenibilidad.