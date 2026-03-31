A los fondos de inversión en Colombia llegaron más de 200.000 nuevos inversionistas en 2025: ¿cuál es su atractivo?

El sector fiduciario en Colombia registró un desempeño histórico en 2025, consolidándose como el principal administrador de activos de terceros dentro del sistema financiero.
Al cierre del año, los activos administrados alcanzaron un máximo de $1.110 billones, lo que representó un crecimiento anual del 16,27 % frente a 2024, lo que evidencia una expansión sostenida de la industria.
De acuerdo con Asofiduciarias, en los últimos cinco años, los activos administrados crecieron 62 %, con una tasa promedio anual cercana al 10 %, reflejando una mayor profundización del mercado y una creciente confianza de los inversionistas.
El sector administró más de 25.000 negocios fiduciarios, a través de los cuales generó rendimientos por $31,5 billones para cerca de 2,6 millones de clientes.
En materia de inclusión financiera, se destacó la vinculación de más de 200.000 nuevos inversionistas a los Fondos de Inversión Colectiva durante 2025, lo que evidencia un mayor acceso a alternativas de inversión en el país.
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Así quedó el Consejo Directivo de Asofiduciarias
De acuerdo con Germán Arce, presidente del gremio, “el 2025 ratifica el papel del Sector Fiduciario como un articulador clave del ahorro, la inversión y la ejecución de proyectos estratégicos para el país. Alcanzar un máximo histórico en activos administrados y generar más de $31 billones en rendimientos para los clientes evidencian la confianza de los inversionistas y la solidez de las fiduciarias en la administración responsable de recursos”.
Asofiduciarias eligió a los 14 integrantes de su Consejo Directivo para el periodo comprendido entre abril de 2026 y marzo de 2027, conformado por 11 miembros principales y 3 suplentes.
Como miembros principales fueron designadas Aval Fiduciaria, Fiduciaria Bancolombia, Cititrust Colombia, Alianza Fiduciaria, Fiduciaria La Previsora, Credicorp Capital Fiduciaria, S3 Caceis Colombia, BBVA Asset Management, Itaú Fiduciaria Colombia, Fiduciaria Central y Renta 4 Global Fiduciaria.
Como suplentes fueron elegidas Fiduciaria Davivienda, Skandia Fiduciaria y BTG Pactual Sociedad Fiduciaria.
De cara a 2026, el gremio trabajará junto con este Consejo en la implementación de su plan estratégico sectorial, enfocado en cinco ejes: entorno normativo, gestión de riesgos, innovación y transformación digital, educación financiera y sostenibilidad.