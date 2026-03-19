Las claves de los fondos de inversión para diversificar y fortalecer el mercado de capitales en Colombia

Los fondos de inversión colectiva (FIC) tuvieron un 2025 destacable y siguen ganando terreno entre las opciones de inversión entre los colombianos. Esta fue una de las conclusiones de la primera jornada del Funds Investors Summit 2026, organizado por LVA Índices, que contó con Valora Analitik como medio aliado.
Este año, el objetivo de este evento de acercar el mundo de la inversión y el mercado de capitales al público general. Para ello, reunió a administradoras de fondos, expertos del sector financiero, analistas económicos, académicos y líderes de la industria.
Estos actores analizaron el contexto económico actual, así como las oportunidades de inversión y el papel del mercado de capitales en el desarrollo del país.
Entre el 19 y 20 de marzo, los asistentes tendrán acceso a información sobre el funcionamiento de los fondos de inversión colectiva y los fondos voluntarios de pensión, con el fin de fortalecer la toma de decisiones financieras.
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Expertos destacaron papel de los fondos de inversión
La agenda del evento en su primer día contó con la participación de expertos del sector que abordan desde el uso de inteligencia artificial hasta el papel de los fondos de inversión en la economía.
En la apertura, Juan Manuel Correa, asesor jurídico financiero, analizó el impacto de la inteligencia artificial en la toma de decisiones financieras, con énfasis en su uso dentro del sector.
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Por su parte, Hernán Alzate, presidente del Autorregulador del Mercado de Valores (AMV), presentó avances en la medición del mercado colombiano, particularmente en aspectos como la liquidez y la dinámica de los inversionistas.
Más adelante, Carlos Guayara, cofundador y CEO de Trii, expuso sobre las alternativas para invertir en bolsa sin necesidad de un conocimiento especializado, destacando herramientas que facilitan el acceso de nuevos inversionistas.
En la jornada de la tarde, Mónica Higuera, experta en regulación financiera y mercado de capitales, explicó los aspectos clave que los ciudadanos deben entender sobre los fondos de inversión para tomar decisiones informadas.
A su turno, Leonardo Ramírez, presidente de Fiducoomeva, se refirió a la profundización del mercado de capitales como mecanismo para el apalancamiento empresarial y el acceso a nuevas alternativas de inversión.
La jornada cerró con las intervenciones de los presidentes de Asobolsa y Asofiduciarias, quienes hicieron un balance de los cinco años de los Premios Prixtar, iniciativa enfocada en reconocer el desempeño de los fondos de inversión en el país.
Credicorp Capital, BBVA Fiduciaria y Acciones & Valores lideran los Premios Prixtar 2026
Los Premios Prixtar 2026, que reconocen el desempeño de los Fondos de Inversión Colectiva (FIC) en Colombia, dieron a conocer a las administradoras y vehículos más destacados del mercado con corte a diciembre de 2025.
En esta edición, Credicorp Capital se posicionó como uno de los principales ganadores al liderar las categorías de fondo accionario internacional y fondo accionario nacional, con retornos ajustados por riesgo (RAR) de 8,58 % y 45,69 %, respectivamente.
Por su parte, BBVA Fiduciaria obtuvo reconocimientos en varias categorías, entre ellas fondo balanceado de mayor riesgo y fondos de renta fija en pesos de largo plazo y liquidez, consolidando su presencia en estrategias diversificadas.
En tanto, Acciones & Valores también tuvo un desempeño destacado al ocupar el primer lugar en fondos balanceados de menor riesgo y moderado, así como en renta fija en pesos de mediano plazo.
Ganadores por categoría
En renta variable, Credicorp Capital lideró tanto el segmento internacional como el local, reflejando un sólido desempeño en mercados accionarios.
En fondos balanceados, los primeros lugares se distribuyeron entre BBVA Fiduciaria y Acciones & Valores, dependiendo del perfil de riesgo, mientras que en activos de crédito, el reconocimiento fue para Alianza Fiduciaria.
En renta fija, los resultados mostraron una mayor dispersión entre administradoras. BTG Pactual se ubicó en el primer lugar en la categoría internacional, mientras que en el mercado local destacaron entidades como Fiduciaria Popular, Aval Fiduciaria, Fiduciaria de Occidente y nuevamente BBVA Fiduciaria.