En 2025, fondos de inversión se expandieron en Colombia: crecieron a doble dígito en clientes y activos administrados

Durante 2025 se evidenció el interés creciente entre los colombianos por buscar maneras de hacer rendir sus recursos, a través de las diversas opciones de inversión que existen en el país.
Una de estas son los fondos de inversión colectiva (FIC), que vienen mostrando un sólido desempeño y que el año pasado tuvo una expansión a doble dígito, tanto en número de clientes como en cantidad de activos bajo administración en manos de las sociedades que ofrecen estos productos.
También crecieron el número de fondos en Colombia, de acuerdo con el balance entregado por LVA Índices, firma especializada en información financiera.
De cara a 2026, de acuerdo con Alejandro Martínez, country manager de LVA Índices, “el desempeño del sector seguirá estando ligado a la evolución de las condiciones macroeconómicas, la confianza de los inversionistas y la dinámica de los mercados de capitales”.
¿Cómo se comportaron los FIC en Colombia en 2025?
Según el reporte, al finalizar 2025 la industria de FIC en Colombia alcanzó activos bajo administración (AUM) por $160,4 billones, lo que representa un crecimiento anual del 17,54 %.
Como se mencionó, el número de inversionistas también creció. Al cierre del año pasado, la cantidad de colombianos con recursos en fondos de inversión colectiva aumentó 12,43 %, alcanzando 2,7 millones de inversiones.
Esto evidencia, de acuerdo con LVA Índices, una mayor participación de hogares y personas naturales en el mercado.
El número de alternativas de inversión también aumentó. Mientras al comienzo del año se contaron 212 fondos a disposición de los clientes, al finalizar 2025 la industria alcanzó 228 fondos activos, manteniendo una estructura estable y diversificada.
¿Qué pesó en el crecimiento de la industria?
El análisis de LVA Índices indicó que la expansión se dio en medio de un entorno de ajustes. Por ejemplo, este crecimiento ocurrió en un contexto marcado por baja en el dólar, así como en tasas de interés, sin dejar de lado la volatilidad en los mercados financieros.
“A pesar de este entorno, los fondos de inversión colectiva se consolidaron como un vehículo relevante de canalización del ahorro, mostrando resiliencia y capacidad de adaptación”, concluyó la firma.
Además, se destacó que el crecimiento simultáneo de los activos administrados y del número de inversionistas sugiere un proceso de profundización del mercado, “más allá de efectos puramente valorización”.
Destacó también que el aumento de la base de inversionistas “refuerza su papel dentro del sistema financiero colombiano como alternativa de inversión y diversificación”.
¿Cuáles son las compañías con más activos bajo administración?
El año pasado hubo entidades que duplicaron e incluso triplicaron los recursos que los clientes les depositaron. Es el caso de Fiducolex, que vio una variación en sus AUM de 215,44 %, que los llevó a administrar $2,1 billones.
Le siguió Fiducentral, que llegó a $766.042 millones en activos de terceros, con un crecimiento de 101,1 %. Por su parte Larrainvial consolidó $2,5 billones, tras aumentar estos activos en 59,83 %.
La cuarta mayor variación la tuvo Renta4 Global Fiduciaria, que tuvo un alza en sus AUM de 54,22 %, lo que se traduce en $42.298 millones, mientras que Fiduciaria Coomeva creció 51,87 %, representado en activos bajo administración por $641.061 millones.