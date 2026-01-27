Renta4, Credicorp Capital y Valores Bancolombia destacan en ranking de fondos de inversión colectiva en 2025

Elemento Alpha publicó su “Book Fondos”, en el que analiza el comportamiento de los Fondos de Inversión Colectiva (FIC) en Colombia y de los Asset Managers al cierre de 2025, recogieron cerca de 80 % de los activos bajo administración de estos productos.
El informe destaca que el año pasado se evidenciaron rentabilidades positivas para la mayoría de los gestores que sufrieron las mayores pérdidas en valor el año pasado (2024), por la presión inflacionaria global y el aumento de tasas.
Estas variables, dice el informe, se moderaron el año pasado y han permitido observar desempeños positivos en los activos de renta fija. Con esto en mente, la firma publicó el ranking de las principales categorías de fondos en Colombia.
Este es el ranking de los principales FIC en Colombia
La firma explica que su análisis “va más allá de la rentabilidad, por lo cual analizamos la gestión de los fondos de una manera integral” tomando en cuenta tres grupos de indicadores: 1) rentabilidad: 40 %, 2) riesgo: 40 %, y 3) eficiencia: 20 %.
Como resultado de estas ponderaciones se obtiene el Ranking Elemento Alpha, donde se seleccionan cuantitativamente los mejores fondos para el periodo en análisis. Para efectos de esta publicación de Valora Analitik, se tomará la rentabilidad, respetando la posición original de Elemento Alpha.
Ranking fondos renta fija nacional liquidez
- Renta4 Global Fiduciaria (Renta 4 Global Vista). Rentabilidad: 7,89 %.
- Valores Bancolombia (fondo Renta liquidez). Rentabilidad: 7,64 %.
- Fiduciaria Colmena (fondo Rentafácil). Rentabilidad: 7,55 %.
- Fiducoomeva (FIC Avanzar Vista). Rentabilidad: 7,86 %
- BTG Pactual (fondo BTG Pactual Liquidez). Rentabilidad: 7,71 %.
Ranking fondos renta fija para entidades públicas
- Fiduciaria Popular (fondo Fiduliquidez). Rentabilidad: 7,81 %.
- Previsora S.A (fondo Alta Liquidez). Rentabilidad: 7,90 %.
- Itaú Fiduciaria (fondo Itaú Money Market). Rentabilidad: 7,62 %.
- Fiduciaria Davivienda (Rentalíquida Davivienda). Rentabilidad: 7,36 %.
- Alianza S.A (fondo Cash 1525). Rentabilidad: 6,88 %.
Ranking fondos accionario nacional
- Credicorp Capital (fondo Acciones Colombia). Rentabilidad: 63,85 %.
- BTG Pactual (FIC Acciones Colombia). Rentabilidad: 60,53 %.
- Acciones & Valores (Accival Acciones Nación). Rentabilidad: 59,55 %.
- Alianza S.A (fondo Alianza Acciones). Rentabilidad: 54,82 %.
- Itaú Fiduciaria (fondo Itaú Acciones Colombia). Rentabilidad: 56,10 %.
Ranking otros fondos – Conservador
- Credicorp Capital (fondo Alta liquidez). Rentabilidad: 7,49 %.
- BBVA fiduciaria (fondo BBVA Efectivo). Rentabilidad: 7,16 %.
- Corredores Davivienda (FIC Interés). Rentabilidad: 7,06 %
- Fiduciaria Bogotá (fondo Abierto Sumar). Rentabilidad: 7,17 %.
- Fiduoccidente (FIC Meta Planeada). Rentabilidad: 7,75 %.
