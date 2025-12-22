Fitch ve un importante crecimiento en los fondos de inversión en Colombia en 2026, pese a la incertidumbre económica

De acuerdo con un informe de Fitch Ratings, la agencia calificadora mantiene una perspectiva neutral para el sector de gestores de fondos de inversión colectiva (FIC) en Colombia de cara a 2026, en un contexto marcado por la incertidumbre macroeconómica, un calendario electoral presidencial y legislativo, señales mixtas sobre inflación y tasas de interés, y una transformación estructural del mercado de capitales impulsada por la digitalización y la diversificación de activos.
Según el informe “Perspectiva de Fitch Ratings 2026: Gestores de Fondos de Inversión en Colombia”, la agencia espera que los activos bajo administración (AuM) de los FIC crezcan alrededor de 18 % durante el próximo año, un ritmo que refleja tanto el mayor apetito por instrumentos de inversión como la adaptación del sector a un entorno financiero cambiante
Crecimiento sostenido tras la volatilidad de años anteriores
El crecimiento proyectado se da tras varios años de recuperación. Fitch recuerda que, luego de la fuerte volatilidad que afectó al mercado de renta fija en 2021 —especialmente por las desvalorizaciones de los títulos de tesorería—, el sector enfrentó retiros significativos de recursos.
Sin embargo, desde entonces, los activos administrados por los FIC retomaron una senda de expansión sostenida, que se mantiene hasta octubre de 2025 y que, según los gestores encuestados por la calificadora, se consolidará en 2026 con un aumento cercano al 18 % en los recursos gestionados.
Uno de los principales motores de este crecimiento es el nivel todavía elevado de la tasa de intervención del Banco de la República. Aunque el mercado ha anticipado recortes desde finales de 2024, la realidad es que durante la mayor parte de 2025 la tasa se mantuvo en 9,25 %.
Tasas de interés e inflación
Para 2026, la expectativa es que la tasa podría bajar, otros esperan estabilidad y un grupo relevante anticipa incluso un aumento. Esta dispersión está alineada con las encuestas del propio banco central, que sitúan la tasa de cierre de 2026 en un rango amplio entre 7,5 % y 10,75 %. En este entorno, Fitch espera que los portafolios de renta fija mantengan o incrementen su exposición a instrumentos de tasa variable y que las duraciones de los portafolios se reduzcan o permanezcan estables, como una estrategia para gestionar el riesgo de mercado.
La agencia también identifica que la inflación seguirá siendo un factor clave. De acuerdo con los gestores consultados, la inflación se ubicaría alrededor de 4,6 % a finales de 2026, un nivel aún por encima del objetivo del banco central, lo que justifica una postura monetaria restrictiva por más tiempo. Este escenario favorece, en el corto plazo, la permanencia de inversiones en renta fija, pero abre espacio a una mayor diversificación hacia activos alternativos y estructurados a medida que las tasas empiecen a descender.
Nuevos productos y mayor peso de activos alternativos
En cuanto a la oferta de productos, Fitch destaca que casi el 77 % de los gestores planea ampliar o modificar su portafolio de fondos, incorporando activos alternativos, commodities y estructuras más sofisticadas. La agencia observa un consenso claro en torno al crecimiento de estas categorías, ya sea por la creación de nuevos fondos o por una mayor penetración de los instrumentos existentes. Aunque algunos gestores mencionan la posibilidad de incluir criptomonedas como activo subyacente, solo el 23 % contempla hacerlo en el corto plazo, reflejando un enfoque aún prudente frente a este tipo de inversiones.
ESG: crecimiento selectivo, pero estructural
Los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) continúan siendo relevantes, aunque con una expansión más selectiva. Más del 61 % de los gestores espera que la demanda por productos con sesgo ESG se mantenga o aumente, y cerca del 46 % anticipa contar con al menos un fondo con estas características en 2026, ya sea porque ya lo tiene o porque planea lanzarlo.
Fitch subraya que, durante 2025, los administradores fortalecieron sus procesos ESG mediante la diversificación de fuentes de información, la adopción de políticas globales —en el caso de grupos financieros internacionales— y la integración más profunda de estos factores en la toma de decisiones de inversión, incluso sin necesidad de lanzar productos sostenibles específicos.
Riesgos de mercado, liquidez y crédito se mantendrían estables
Desde la perspectiva del riesgo, Fitch no anticipa cambios abruptos en las métricas de mercado, liquidez y calidad crediticia. La mayoría de los gestores espera mantener o reducir la duración de los fondos de corto plazo y vista, mientras que en los portafolios de mediano y largo plazo se observan posturas más balanceadas, con algunos gestores dispuestos a aumentar duración.
En términos de liquidez, la preferencia general es mantener los niveles actuales, aunque se observa una mayor disposición que en años anteriores a incrementarla, especialmente en los fondos de corto plazo. En cuanto a la calidad crediticia, considerada alta en el mercado colombiano, Fitch espera estabilidad, respaldada además por la perspectiva crediticia neutral que mantiene sobre el sector bancario, principal receptor de las inversiones de los FIC.
Un elemento técnico relevante es el impacto del cambio metodológico introducido por la Superintendencia Financiera en el cálculo de la duración de los instrumentos de tasa variable, establecido en la Circular Externa 11 de 2023. Fitch explica que esta modificación reduce la duración efectiva de estos títulos, lo que podría traducirse en una menor sensibilidad al riesgo de mercado para los portafolios con alta exposición a tasa variable, influyendo positivamente en la estabilidad de las calificaciones.
Composición de portafolios
En cuanto a la composición de los portafolios, la calificadora observa una clara preferencia por aumentar la participación de instrumentos de tasa variable, tendencia compartida por más del 76 % de los gestores encuestados.
Por el contrario, la mayoría espera mantener o reducir su exposición a tasa fija. En relación con la deuda pública y privada, predomina una estrategia de estabilidad, aunque con ajustes puntuales: algunos gestores planean aumentar su exposición a deuda pública, mientras que otros evalúan reducirla, reflejando estrategias diferenciadas frente al riesgo fiscal y de mercado.
Posibles ajustes regulatorios por recomendaciones del FMI
El informe también pone énfasis en los posibles cambios regulatorios derivados de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), particularmente en lo relacionado con la gestión del riesgo de liquidez de los FIC abiertos. Estas recomendaciones apuntan a otorgar mayores facultades al regulador para intervenir en escenarios de iliquidez, ajustar el perfil de riesgo de los fondos del mercado monetario según estándares internacionales e implementar nuevas métricas complementarias al indicador de riesgo de liquidez. Fitch seguirá de cerca la evolución de estas iniciativas, que podrían redefinir el marco operativo del sector.
Finanzas abiertas: un reto clave para 2026
Finalmente, la agencia destaca el avance del sistema de finanzas abiertas en Colombia, un proceso que considera clave para mejorar la competencia, la interoperabilidad y la inclusión financiera. Aunque los administradores de portafolios de terceros aún se encuentran en etapas preliminares de adopción,
Fitch anticipa que 2026 será un año determinante para la definición y reglamentación del sistema, lo que obligará a las gestoras a fortalecer sus capacidades tecnológicas, ecosistemas digitales y aplicaciones móviles.
Asimismo, Fitch concluye que, pese a la incertidumbre macroeconómica y política, el sector de fondos de inversión colectiva en Colombia muestra una gestión prudente, una capacidad de adaptación sólida y perspectivas de crecimiento relevantes para el próximo año.