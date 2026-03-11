Exclusiva | Esta es la estrategia de Ashmore en Colombia: nuevos fondos, inversiones y negocios en la mira

El fondo de inversión Ashmore Colombia continúa ampliando su presencia en el país con una estrategia basada en tres frentes: deuda para infraestructura, private equity y renta variable. A partir de estas líneas, la firma avanza en nuevas inversiones, el desarrollo de proyectos y la preparación de futuros fondos que buscan ampliar su alcance regional.
Durante el Congreso ColCapital 2026, Valora Analitik conversó con Juan Pablo Fonseca, CEO de Ashmore Colombia, quien explicó el mapa de su operación local, que se fundamenta en estas tres estrategias, cada una con desarrollos recientes y nuevas oportunidades en el radar.
Uno de los focos actuales es la deuda de infraestructura, donde la firma cerró su segundo fondo con un tamaño cercano a $1,6 billones. Con este vehículo ya se realizó la primera inversión, destinada al financiamiento de la concesión Nuevo Cauca, que conecta Popayán y Santander de Quilichao, mientras avanza una segunda operación que permitiría comprometer cerca del 50 % del capital del fondo.
Además de proyectos nuevos, Ashmore identifica oportunidades en refinanciaciones de concesiones de cuarta generación (4G), muchas de las cuales fueron financiadas inicialmente con deuda de corto plazo y ahora buscan estructuras de financiamiento de mayor plazo.
En esta línea, la meta del fondo es alcanzar cerca de $2 billones, por lo que la gestora continúa levantando capital adicional mientras avanza en el despliegue de los recursos ya comprometidos.
Private equity: energía, infraestructura y educación
El segundo frente de la firma es private equity, donde Ashmore administra actualmente su tercer fondo, el más grande que ha gestionado en esta clase de activos en el país, con US$450 millones.
Durante el último año, el portafolio registró avances relevantes. Uno de ellos fue la inversión conjunta con Patria en el parque solar Puerta de Oro, un proyecto de 350 megavatios que ya inició su fase de pruebas.
También destacó el avance en el proyecto de ampliación de la Autopista Norte expansion, que obtuvo licencia ambiental tras un nuevo proceso técnico luego de que el trámite hubiera sido archivado previamente. La aprobación quedó sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones antes del inicio de las obras.
En paralelo, el fondo mantiene su apuesta por el sector educativo. Tras la venta de la red de colegios Redcol, que llegó a consolidar cerca de 7.000 estudiantes y protagonizó una de las mayores transacciones del sector en Colombia, la firma comenzó a construir una nueva plataforma llamada Legacy Schools.
Esta nueva red ya cuenta con dos colegios bajo administración y un tercer establecimiento próximo a anunciarse, con la meta de replicar el modelo de expansión desarrollado previamente.
El fondo tres se encuentra en su etapa final de inversión y Ashmore prevé terminar de desplegar el capital incluso antes de que finalice el periodo previsto, para luego concentrarse en la generación de valor y en preparar algunas compañías del portafolio para procesos de venta.
Apuesta por acciones y nuevo fondo regional
El tercer pilar de la operación es la renta variable, donde la firma administra cerca de US$1.500 millones en inversiones en acciones de Colombia y América Latina, a partir de mandatos de inversionistas institucionales colombianos y un cliente internacional.
Dentro de esta estrategia, Ashmore lanzó un nuevo fondo de acciones latinoamericanas, que inició con capital semilla propio con el objetivo de construir historial de rentabilidad antes de atraer recursos institucionales.
La tesis de inversión busca aprovechar oportunidades de diversificación frente a Estados Unidos, mediante inversiones en mercados como México, Brasil, Chile, Colombia y Perú.
Preparación de nuevos fondos y expansión regional
De cara al futuro, Ashmore también prepara nuevos vehículos de inversión. Entre ellos está el cuarto fondo de private equity, que buscará ampliar su alcance geográfico frente a los mercados actuales donde invierte la firma (Colombia, Perú y de manera oportunista países de Centroamérica como Costa Rica, República Dominicana, Guatemala y Panamá).
La idea es que este nuevo fondo tenga un tamaño mayor y permita consolidar la estrategia regional del gestor. Paralelamente, la firma analiza oportunidades en nuevos productos de deuda privada y continúa desarrollando su estrategia de financiamiento de infraestructura.
Debate sobre repatriación de recursos de pensiones
En el contexto del debate sobre la posible repatriación de recursos de los fondos de pensiones hacia Colombia, Fonseca señaló que cualquier iniciativa en este sentido debe garantizar que las inversiones ofrezcan niveles de rentabilidad competitivos.
El ejecutivo indicó que el sector ha participado en discusiones a través de Colcapital, con el objetivo de analizar cómo atraer capital hacia proyectos productivos en el país sin sacrificar los retornos que los inversionistas obtienen actualmente en mercados internacionales.
A su juicio, el reto es desarrollar proyectos y estructuras de inversión que permitan que esos recursos puedan contribuir al crecimiento económico local manteniendo niveles de rentabilidad equivalentes.
